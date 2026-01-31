xs
ตัวแทนหมู่บ้าน!!แม่ค้าร้านชำ ขึ้นป้าย “ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง คือคนขายชาติ”

อ่างทอง – แม่ค้าร้านขายของชำวัย 56 ปี ตัวแทนหมู่บ้าน ขึ้นป้าย “ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง คือคนขายชาติ” หลังพบคนแปลกหน้าเข้ามาจดรายชื่อชาวบ้าน วอน กกต.เข้มตรวจสอบและเพิ่มป้ายรณรงค์


วันนี้( 31 ม.ค.) ที่บริเวณริมถนนอ่างทอง–อยุธยาสายใน คลองบ้านสาย หมู่ 6 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบป้ายอิงค์เจ็ตขนาดใหญ่เขียนข้อความว่า “ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง คือคนขายชาติ” ติดอยู่บริเวณหน้าบ้านริมถนน สร้างความสนใจให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก

จากการสอบถาม นางยุพา คนชม อายุ 56 ปี แม่ค้าร้านขายของชำ และตัวแทนหมู่บ้าน ผู้ติดตั้งป้ายดังกล่าว เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พบว่ามีบุคคลเข้ามาในหมู่บ้าน และมีการจดรายชื่อชาวบ้านจำนวนมาก ซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัย คล้ายการเตรียมการซื้อเสียง แม้ขณะนี้ยังไม่มีการแจกเงิน แต่มีการเข้ามาจดข้อมูลรายชื่อไว้

นางยุพา กล่าวว่า ตนรักชาติ และอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง จึงอยากให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาเข้มงวดตรวจสอบ รวมทั้งติดป้ายรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์–ขายเสียงให้มากขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ตนในฐานะชาวบ้านธรรมดา สามารถทำได้เพียงติดป้ายข้อความ “ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง คือคนขายชาติ” ไว้หน้าบ้าน เพื่อเตือนสติผู้ที่คิดจะซื้อสิทธิ์ขายเสียง ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประเทศชาติ








