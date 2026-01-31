อีกล็อต!คาราวานแบกเป้โหมขนยาเข้าไทย ฉก.ทัพเจ้าตาก ยิงสกัดสนั่นชายแดนแม่ฟ้าหลวง ยึดไอซ์ 10 กระสอบ

เชียงราย-ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนชายแดนแม่ฟ้าหลวงติดเขตว้าพบคาราวานแบกกระสอบฟางเข้าฝั่งไทย เรียกตรวจกลับยิงใส่จนเกิดการปะทะ สิ้นเสียงปืนทิ้งกระสอบฟางตกตามแนวป่า 10 ใบ ซุกไอซ์รวมกันกว่า 232 กิโลฯ ต้องวางกำลังป้องกันเข้มต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (31 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง นำกำลังออกทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เมื่อตรวจตราไปถึงบริเวณป่าเขาเขตบ้านเล่าวางซึ่งเป็นบ้านบริวารของหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ 7 ต.เทอดไทย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 10-11 คน เดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศโดยแบกกระสอบดัดแปลงเข้ามาด้ย
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่ปรากฎว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้เพิ่มเติมกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่เอาไว้ กระทั่งเวลาประมาณ 08.30 น.ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดปะทะพบมีกระสอบฟางดัดแปลงตกกระจายอยู่ตามแนวป่าจำนวน 10 ใบ
เมื่อเปิดตรวจสอบภายในพบกระสอบแต่ละใบพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักกระสอบละประมาณ 16 กิโลกรัมจำนวน 2 กระสอบ และน้ำหนักกระสอบละประมาณ 17 กิโลกรัมจำนวน 4 กระสอบ รวมทั้งน้ำหนักกระสอบละ 33 กิโลกรัมจำนวน 4 กระสอบ รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 232 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป
สำหรับพื้นที่บ้านเล่าวางดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับเส้นเขตแดนโดยฝั่งตรงกันขัามเป็นป่าเขาที่อยู่ระหว่างบ้านใหม่เปียงฟ้าและบ้านเอดิ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งลึกเข้าไปเป็นเขตอิทธพลของกลุ่มว้า ทั้งนี้มีรายงานจากกองกำลังผาเมืองว่านับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 194 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 205 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 1017101,142 เม็ด, เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม, ไอซ์ 1,662 กิโลกรัม, ฝิ่น 1.5 กิโลกรัม และ คีตามีน 327.2 กิโลกรัม มีการการปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ จำนวน 29 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 16 ราย หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการขายมากถึง 20,190,955,619 บาท.