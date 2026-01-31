xs
xsm
sm
md
lg

แม่ค้าตลาดนัดขวัญผวาพบศพทารกห่อด้วยผ้าโสร่งยัดถุงทิ้งริมป่ายูคาฯใน จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปราจีนบุรี- ผวาแต่เช้า แม่ค้าตลาดนัดใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  พบศพทารกแรกเกิดสภาพเหม็นเน่า ถูกห่อด้วยโสร่งยัดในถุงทิ้งร่องยูคาฯ หลังโรงงานกระเบื้อง คาดฝีมือแม่ใจยักษ์​ชาวพม่า ตำรวจเร่งตามตัวดำเนินคดี

เมื่อเวลา 06:00 น. วันนี้ (31 ม.ค.)​ พ.ต.ท.สุวิทย์ ซุยจรูญ ร้อยเวรสอบสวน สภ.ระเบาะไผ่ ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพเด็กทารกริมป่ายูคาลิปตัส บ้านหนองมันปลา ม. 8 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จึงประสานอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจุดบ้านโคกขวาง เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ

โดยพบศพทารกแรกเกิดถูกห่อหุ้มด้วยผ้าโสร่งสีแดงและผ้าโสร่งสีดำยัดในถุงหูหิ้วสีเขียว สภาพเริ่มมีกลิ่นเหม็น นอกจากนั้นยังพบมีดสั้นด้ามสีเขียวตกอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 5 เมตร

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำโปลิสไลน์มากั้นจุเกิด​เหตุ​เพื่อให้แพทย์เวรโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบ


จากการสอบถาม น.ส.พรศิริ ศิลปชัย อายุ 39 ปี แม่ค้าตลาดนัดที่อยู่ด้านหน้าป่ายูคาลิปตัส ทราบว่าขณะเข้าไปทำธุระส่วนตัวในป่าดังกล่าว ได้เห็นถุงลักษณะคล้ายถุงเสื้อผ้าที่เคยเห็นในตลาด​ถูกนำมาโยนทิ้งไว้ แต่ที่ผิดสังเกตุคือมีหนอนอยู่ด้านใน

จึงเดินไปหยิบท่อนไม้ยูคาฯ มาเขี่ยดูสิ่งของที่อยู่ภายในถุง กระทั่งเห็นเท้าเด็กโผล่ออกมา 2 ข้าง ลักษณะเหมือนนอนคว่ำหน้า จากนั้นได้รีบวิ่งออกมาบอกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของด้วยกันให้เข้าไปดู

" ถุงที่พบมีกลิ่นเหม็นแรงมากจนต้องใช้ท่อนไม้เขี่ยผ้าที่ห่อหุ้มไว้ดูจึงรู้ว่าเป็นศพทารก ซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่น่าใช่คนไทย เพราะมีโสร่งพม่าที่ตัวเด็ก ประกอบกับบริเวณนี้มีชาวพม่าเข้ามาอาศัยและทำงานในโรงงานเยอะ" น.ส.พรศิริ กล่าว


ด้านนายรัตเขต มีชัย อายุ 43 ปี อาสาสมัครกูภัยสว่างบำเพ็ญ บอกว่าหลังได้รับแจ้งจากแม่ค้าตลาดนัดว่าพบศพเด็กทารกอยู่บริเวณร่องยูคาฯ หลังโรงงานกระเบื้องในพื้นที่ จึงรีบเข้าตรวจสอบในทันที่ โดยพบเด็กทารกแรกเกิด ส่วนเพศยังไม่สามารถระบุได้และคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 วัน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

โดยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือชาวพม่า เพราะลักษณะโสร่งคล้ายของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ เพราะจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่และมีแรงงานชาวพม่าเข้ามาทำงาน อีกทั้งยังมีหอพักแรงงานดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 300 เมตร 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามจับกุมแม่ใจยักษ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป




แม่ค้าตลาดนัดขวัญผวาพบศพทารกห่อด้วยผ้าโสร่งยัดถุงทิ้งริมป่ายูคาฯใน จ.ปราจีนบุรี
แม่ค้าตลาดนัดขวัญผวาพบศพทารกห่อด้วยผ้าโสร่งยัดถุงทิ้งริมป่ายูคาฯใน จ.ปราจีนบุรี
แม่ค้าตลาดนัดขวัญผวาพบศพทารกห่อด้วยผ้าโสร่งยัดถุงทิ้งริมป่ายูคาฯใน จ.ปราจีนบุรี
แม่ค้าตลาดนัดขวัญผวาพบศพทารกห่อด้วยผ้าโสร่งยัดถุงทิ้งริมป่ายูคาฯใน จ.ปราจีนบุรี
แม่ค้าตลาดนัดขวัญผวาพบศพทารกห่อด้วยผ้าโสร่งยัดถุงทิ้งริมป่ายูคาฯใน จ.ปราจีนบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น