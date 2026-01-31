xs
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เตือนร้านค้า–อาหาร งดขายแอลกอฮอล์ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 31 ม.ค.–1 ก.พ. ฝ่าฝืนเจอคุก–ปรับ กำชับตำรวจวางตัวเป็นกลาง

กาญจนบุรี – ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เตือนร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการทุกประเภท งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมย้ำข้าราชการตำรวจทุกนายต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เดินหน้าคุมเข้มรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดช่วงการเลือกตั้ง

วันนี้ (31 ม.ค. ) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2569 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการบันเทิง และสถานที่คล้ายสถานบริการด้านบันเทิง ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดแก่ผู้มาใช้บริการหรือผู้ซื้อ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 31 มกราคม ถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนและถูกจับกุม จะถูกดำเนินคดีมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ใช้บังคับในช่วงการเลือกตั้งทุกระดับ

สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกำลังปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พิทักษ์เลือกตั้ง/66) อย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีเขตเลือกตั้งจำนวน 5 เขต และมีสถานีตำรวจภูธรในสังกัดรวม 21 แห่ง

ที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์อำนวยการและควบคุมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2569 รวม 31 วัน ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการวันละ 10 นาย โดย ภ.จว.กาญจนบุรี มีกำลังตำรวจทั้งสิ้น 1,263 นาย และจัดกำลังปฏิบัติภารกิจดูแลการเลือกตั้งจำนวน 959 นาย พร้อมยืนยันความพร้อมเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยสูงสุดแก่หน่วยเลือกตั้งและประชาชนทุกขั้นตอน

พล.ต.ต.พศวีร์ กล่าวย้ำว่า ได้กำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไร้อคติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงเฝ้าระวังและปราบปรามการซื้อเสียงและการทุจริตเลือกตั้ง โดยบูรณาการทำงานร่วมกับ กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิด

ด้าน ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ขอให้ออกมาใช้สิทธิตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อ ยื่นหลักฐานแสดงตน รับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนในคูหา พับบัตรใส่ซองและหย่อนบัตรด้วยตนเอง

สำหรับหลักฐานแสดงตนที่ใช้ได้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือเอกสารราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง รวมถึงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชันของรัฐ อาทิ ThaiD, DLT QR Licence และแอปบัตรคนพิการดิจิทัล โดยการเลือกตั้งล่วงหน้าจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลางตามที่ได้ลงทะเบียนไว้






