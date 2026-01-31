อุดรธานีจัดใหญ่ “เกษตรแฟร์ 2026” รับปีทองเกษตร เชื่อมเวทีพืชสวนโลก ดันเศรษฐกิจฐานรากสู่ GMS

อุดรธานี – จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดงาน “เกษตรแฟร์ 2026” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6–15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “เกษตรกร พร้อมเสิร์ฟ ช้อป ชิม ริมนา พัฒนาอาชีพอย่
เมื่อค่ำวันที่ 30 มกราคม 2569 ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงาน ณ 154.7 Coffee Garden อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกันฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายพงศ์เทพ เลิศประเสริฐ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาความเป็นไทย จังหวัดอุดรธานี และนายณัฐวุฒิ อ่ำศรี ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ 2026 ครั้งที่ 4 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้ารับฟัง
งานเกษตรแฟร์ 2026 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของจังหวัด ทั้งในมิติการพัฒนาเกษตรกร การยกระดับสินค้าเกษตร และการสร้างภาพลักษณ์ด้านการเกษตรและอาหาร ก่อนก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติจากการจัดงานพืชสวนโลก ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดนักลงทุน นักท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยงานปีนี้มุ่งเชื่อมโยงภาคเกษตรของจังหวัดเข้ากับตลาดทั้งในประเทศและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ใช้เวทีเกษตรแฟร์เป็นพื้นที่ทดลองตลาด แสดงศักยภาพสินค้า และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากงานมหกรรมพืชสวนโลก
ภายในงานมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 10 วัน ครอบคลุมทั้งนิทรรศการให้ความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมสาธิตด้านการเกษตร ผลงานเด่นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนวัตกรรม Smart Farm เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การแสดงจากเยาวชน และการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ขณะเดียวกัน ยังเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่ม Young Smart Farmer สินค้าโอทอปกว่า 300 บูธ สินค้าแปรรูป อาหารพื้นถิ่น ร้านดัง ไม้ดอกไม้ประดับ สวนถาด และสินค้าผู้บริโภคในราคาย่อมเยา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ กิจกรรมนาทีทอง ซึ่งจัดขึ้นทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 12.30 น. และ 15.30 น. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาด อาทิ น้ำตาลทรายมิตรผล ราคากิโลกรัมละ 20 บาท (จำนวนจำกัด) ไข่ไก่ราคา 90 บาทต่อแผง วันละ 100 แผง รวมถึงกิจกรรมพิเศษตักปลาดุกอุยในบ่อ ตัวละ 20 บาท ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์และวัฒนธรรมเกษตรที่ได้รับความสนใจ อาทิ การจัดแสดงควายยักษ์ ควายปลักไทย ควายเขายาว และการประกวดควายแคระ เปิดรับสมัครควายแคระจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นฟันน้ำนมเพศผู้ รุ่นฟันแท้เพศผู้ รุ่นฟันน้ำนมเพศเมีย และรุ่นฟันแท้เพศเมีย (รวมสี) โดยรางวัลชนะเลิศรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินสด 800 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินสด 500 บาท
สำหรับกิจกรรมเด่นรายวัน ได้แก่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ การประกวด Udon Bloom & Beat Cover Dance 2026 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ควายไทย สู่ควายโลก” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ การแข่งขันทำอาหารจากเมนูปลาดุกอุย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ การให้ความรู้เรื่องบาดาลเพื่อชุมชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ การแข่งขันกินวิบาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ การประกวดไก่แสดอุดร และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กิจกรรมนาทีทองลุ้นโชคส่งท้ายงาน
ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนประชาชนร่วมงาน GMS Agri & Food Fair 2026 @Udon ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการปูทางสู่การจัดงานพืชสวนโลก และการขับเคลื่อนอุดรธานีสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของภูมิภาค