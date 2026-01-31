พระนครศรีอยุธยา - สลด! หนุ่มลูกจ้างร้านอาหารขับเก๋งกลับบ้าน เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า ไฟลุกท่วมทั้งคัน คลอกคนขับเสียชีวิตคาที่ เจ้าของรถร่ำไห้เผยผู้ตายขยันทำงาน เก็บเงินเตรียมแต่งงานเมษายนนี้ แต่ต้องมาจบชีวิตก่อนถึงวันสำคัญ
เช้ามืดวันนี้ (31 ม.ค.) พ.ต.ท.บุญเชิด เชิดบารมี สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนจนเกิดเพลิงลุกไหม้ มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ เหตุเกิดบนถนนสาย 3056 ภาชี–อุทัย ช่วงเบี่ยงซ้าย มุ่งหน้าสี่แยกไฟแดงอุทัย หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานรถดับเพลิง อบต.คานหาม และอาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีบรอนซ์เงิน ชนติดกับเสาไฟฟ้าริมถนน สภาพพังยับเยิน เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง ภายในรถพบคนขับถูกคอนโซลกดทับติดอยู่ในห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่พยายามเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถนำตัวออกมาได้ เนื่องจากไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว รถดับเพลิงใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ ก่อนใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา พบถูกไฟคลอกไหม้บริเวณท่อนบน
ตรวจสอบเอกสารประจำตัวทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายอัตถชัย อายุ 32 ปี ชาว ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภายในรถพบอุปกรณ์ขายอาหาร รวมถึงหม้อและถังแก๊ส ขณะเดียวกันพบว่าแรงชนทำให้เครื่องยนต์กระเด็นเข้าไปในอาคารพาณิชย์ใกล้เคียง และมีชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน
นายณัฐพล อายุ 34 ปี เจ้าของอาคารพาณิชย์ใกล้จุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า ขณะนอนหลับอยู่ชั้นบนได้ยินเสียงดังสนั่น จึงรีบลงมาดู พบไฟลุกไหม้รถยนต์และเครื่องยนต์กระเด็นเข้ามาในรั้วตึก ตนและภรรยาพยายามใช้น้ำดับไฟและช่วยเหลือผู้ขับขี่ แต่ไม่สามารถงัดประตูรถได้ ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุไว้ได้
ด้านอาสาสมัครมูลนิธิ เปิดเผยว่า เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุในช่วงแรก ผู้ขับขี่ยังมีสติและร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พยายามใช้ถังดับเพลิงและงัดประตูรถ แต่เนื่องจากเปลวไฟรุนแรงและมีถังแก๊สภายในรถเกิดระเบิด จึงต้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ก่อนจะควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บไว้ได้
ต่อมา สิบเอกธงชัย อายุ 37 ปี เจ้าของรถ เดินทางมาดูที่เกิดเหตุ เปิดเผยด้วยความเศร้าว่า ผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างขายอาหารในตลาดนัดใกล้จุดเกิดเหตุ เพิ่งมาทำงานได้ประมาณ 3 เดือน เป็นคนขยันและตั้งใจเก็บเงินเพื่อเตรียมแต่งงานกับแฟนในเดือนเมษายนนี้ รายได้ทั้งหมดส่งให้แฟนต่างจังหวัด อีกทั้งในวันหยุดยังมักขับรถพาแม่ไปเที่ยว ทำให้ตนรู้สึกเสียใจและสงสารอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบรถขับมาด้วยความเร็ว ก่อนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง จนเกิดประกายไฟและเพลิงลุกไหม้ จากนั้นได้บันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุ และมอบหมายให้อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป