รวบคาท่ารถเชียงรายอีก 3 ล็อต!ล่าสุดคู่หูชาวตรังอ้างเป็นทหาร ลากกระเป๋ายัดยาบ้ากว่าล้านเม็ดขึ้นรถทัวร์จ่อล่องใต้

เชียงราย – ไม่กี่วันตำรวจรวบผู้ต้องหา-สกัดยาคาท่ารถเชียงราย ได้ถึง 3 ล็อต..ล่าสุดสังเกตเห็นพิรุธ คู่หูหนุ่มชาวตรังลากกระเป๋าขนาดใหญ่ 4 ใบจ่อขึ้นรถทัวร์ พอขอตรวจมีอ้างเป็นทหารแต่ไม่รอด เปิดกระเป๋าพิสูจน์พบยัดยาบ้ามาเต็มทุกใบ รวมไม่ต่ำกว่า 1,200,000 เม็ด รับเตรียมขนล่องใต้ส่งเครือข่ายนครศรีธรรมราช
วันนี้ (31 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้ควบคุมตัวนายสุธีนันท์ อายุ 22 ปี ชาว อ.กันตัง จ.ตรัง และนายวิวรรธน์ อายุ 24 ปี ชาว อ.เมืองตรัง จ.ตรัง พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมากดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจาก พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดจากภาคเหนือเข้าสู่ชั้นในของประเทศ
ต่อมา พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยรถบัสโดยสารจาก จ.เชียงราย ไปส่งที่ภาคใต้จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย ตรวจตราอยางละเอียด กระทั่งเวลาประมาณ 18.00 น.วันที่ 30 ม.ค.เจ้าหน้าที่ได้พบรถบัสโดยสารสายเชียงราย-นครศรีธรรมราช ขับมาจากถนนพหลโยธินสายเหนือเข้าไปเทียบท่าสถานีเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่มเติมก่อนจะออกเดินทางต่อไป เจ้าหน้าที่จึงได้ขึ้นไปตรวจสอบบนรถพบชาย 2 คนดังกล่าวนั่งอยู่คู่กันท่าทางมีพิรุธและแต่งกายคล้ายทหารโดยมีเสื้อลายพลางและตราบนเสื้อ สอบถามแรกๆ บอกว่าเป็นทหารเมื่อสอบถามรายละเอียดกลับให้การวกวน
เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสัมภาระที่นำมาด้วยพบเป็นกระเป๋าเดินทางจำนวน 4 ใบ ที่เก็บไว้ในช่องเก็บใต้ท้องรถ เมื่อเปิดออกมาตรวจสอบพบทั้ง 4 ใบ มีน้ำหนักมากผิดปกติ จึงขอเปิดดูภายในปรากฎว่าพบซุกซ่อนห่อยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 300,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 1,200,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้เดินทางมาจากภาคใต้ไปถึง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2569 จากนั้นวันที่ 30 ม.ค.มีคนนำยาเสพติดยัดในกระเป๋าเดินทางไปทิ้งไว้บริเวณใกล้โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สนามบินเก่า อ.เมืองเชียงราย ทั้งคู่จึงเดินทางไปเอากระเป๋าและใช้บริการรถยนต์แกร็บให้พาไปส่งขึ้นรถทบัสโดยสารที่หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จากนั้นจะเดินทางไปส่งยาเพติดที่ จ.นครศรีธรรมราช แต่มาถูกจับกุมได้เสียก่อ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง 2 คน พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตากฎหมาย
ทั้งนี้ในช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค.นี้ เจ้าหน้าที่ สภ.เมืองเชียงราย สามารถสกัดการลักลอบขนยาเสพติดยัดใส่กระเป๋าเดินทางและทำทีเดินทางผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ได้หลายครั้ง โดยวันที่ 22 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่จับกุมชายได้ 1 คนพร้อมของกลางยาบ้า 101,000 เม็ด และวันที่ 26 ธ.ค.จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 1,000,000 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม.