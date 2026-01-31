xs
โค้งสุดท้ายแปดริ้วเดือด “สุชาติ ตันเจริญ” ปราศรัยอุ้มลูกชาย “มดเล็ก” กลับสภาฯ โจมตีคู่แข่งพัวพันสีเทา

ฉะเชิงเทรา – ค้งสุดท้ายสนามแปดริ้วเดือดปุด“สุชาติ ตันเจริญ” จัดเวทีปราศรัยหวังอุ้มลูกชาย “มดเล็ก” กลับสภา ฯ คุยผลงานมีมากนับตั้งแต่อดีตที่เคยนั่งครองใจคนในพื้นที่ด้วยความซื่อสัตย์ที่มีถึง 40 ปีเต็ม ซัดคู่แข่งพัวพันวงการสีเทาทำการเมืองผิดเพี้ยน 

ค่ำวานนี้ ( 30 ม.ค.) นายสุชาติ ตันเจริญ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ได้เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงช่วยบุตรชาย คือ นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ (มดเล็ก) ผู้สมัครหมายเลข 1 เขตเลือกตั้งที่ 3 และนายพันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ ผู้สมัครหมายเลข 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่บริเวณสนามกีฬาฟุตบอลโดมบ้านหัวกระสังข์ ริมถนนสาย 319 พนมสารคาม-ปราจีนบุรี ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 

โดยมี นายคชาภา ตันเจริญ หรือมดดำ บุตรชายคนโต พิธีกรชื่อดังและเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ร่วมขึ้นเวทีปราศรัย พร้อมด้วย นายรณฤทธิชัย คานเขต อดีต ส.ส.ยโสธร 5 สมัย อดีตสมาชิกกลุ่มบ้านริมน้ำ ที่เดินทางมาขึ้นเวที พร้อมนายสาธุ อนุโมทามิ อดีตหัวหน้าพรรคพลังไทยดี นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางผู้ร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณเกือบ 1 พันคน

นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ (มดเล็ก) ได้พูดถึงผลงานในระหว่างได้รับเลือกตั้งให้เป็น ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 3 ช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาว่า ได้แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งสารเคมีในพื้นที่ การแก้ปัญหาช้างป่า และเตรียมพัฒนาแนวกำแพงกันช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร


ขณะที่ นายพันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ ผู้สมัครหมายเลข 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้กล่าวแนะนำตัวและเล่าถึงประวัติการทำงานรับราชการมาตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่เคยดูแลประชาชนในฐานะปลัดอำเภอมาในหลายจังหวัด (ระยอง จันทบุรี) โดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทรา บ้านเกิด

โดย นายคชาภา หรือมดดำ ได้ขอให้ประชาชนช่วยสนับสนุนน้องชาย และกล่าวนำเสนอในรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย เช่น นโยบายคนไทยไร้จน ปุ๋ยฟรีเกษตรกร 250 กก.ต่อครอบครัว นโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี นโยบายล้างหนี้เสียจ่ายคืน 10 เปอร์เซ็นต์

ส่วน นายสุชาติ ตันเจริญ ได้เล่าถึงเส้นทางการเดินเข้าสู่วงการเมืองเมื่อ 40 ปีก่อน (2529) ระหว่างที่ นายวิเชียร ตันเจริญ ผู้เป็นบิดาได้พามาแนะนำตัวให้กับชาวบ้านได้รู้จัก พร้อมกับพูดถึงคุณความดีของผู้เป็นบิดาที่ได้สร้างสมคุณประโยชน์ไว้ให้แก่คนในพื้นที่มาโดยตลอดระยะเวลารวมกันถึงกว่า 80 ปีที่ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียให้แก่คนพนมสารคาม และไม่มีเรื่องทุจริต

และยังเล่าถึงการทำงานในตำแหน่งรองประธานสภา และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เมื่อสมัยที่ผ่านๆ มา ที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของ อสมท. ที่เกือบจะล่มสลายจอดำเพราะไม่มีเงินที่จะจ่ายให้แก่พนักงานเดือนละเกือบ 100 บาท และการเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตในวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้นจนเป็นกระแสข่าวดังในช่วงที่ผ่านมา


จากนั้นได้กล่าวถึงฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นคู่แข่งของบุตรชายในครั้งนี้ว่า เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา ทั้งการพนันในต่างประเทศ ยาเสพติด สแกมเมอร์และสิ่งผิดกฎหมาย พนันออนไลน์ รวมถึงการลักลอบทิ้งกากสารพิษในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

และยังชี้ว่าการเมืองปัจจุบันผิดเพี้ยนเพราะมีพวกสีเทาเข้ามาเป็นนักการเมือง ซึ่งการที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนจะต้องเข้าไปเพื่อรักษาผลประโยชนฺของประชาชน เข้าไปดูแลปัญหาทุกข์สุขของพ่อแม่พี่น้อง ไปดูเพื่อที่จะแก้ไข ทำให้ดีขึ้นทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้น สะดวกสบายกินดีอยู่ดี

ก่อนที่จะกล่าวปราศรัยถึงนโยบายพรรคเพื่อไทย ที่มีนโยบายในการดูแลประชาชนนับตั้งแต่เกิด จนถึงวัยชรา เช่น เปิดบัญชีให้เด็กแรกเกิดเดือนละ 3,000 บาทจนครบ 15 ปี จบมัธยมต้นจะมีเงินให้เรียนต่อ 45,000 บาท ฯลฯ พร้อมให้คำมั่นว่า หากได้รับเลือกได้รับใช้ประชาชนอีกจะรักษาเกียรติยศเกียรติภูมิในความซื่อสัตย์ต่อไ






