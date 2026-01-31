โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก ยิ่งคึก! “ชาดา-ซาบีดา”ค่ายน้ำเงินลุยหาเสียงวันนี้ “พิธา”ปลุกคนกาพรรคส้มทั้งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์

พิษณุโลก - "พิธา"ยกคณะลุยหาเสียงพิษณุโลก..ช่วยลูกพรรคประชาชนเขต 5 -เขต 1 คนฟังต่อคิวถ่ายรูปล้นหลาม ขณะที่ “ชาดา - ซาบีดา ไทยเศรษฐ์”สองพ่อลูกแกนนำเสื้อน้ำเงินพรรคภูมิใจไทย วางโปรแกรมตระเวน “บางกระทุ่ม-บางระกำ”วันนี้ทั้งวัน
โค้งสุดท้ายของการหาเสียง ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้งส.ส. วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ แกนนำหลายพรรคการเมืองใหม่เดินสายออกช่วยลูกพรรคกันแบบเต็มสปีด โดยวานนี้ (30 ม.ค.69) นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ขึ้นรถหาเสียงย่านตลาดวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยนายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ“ไก่” ผู้สมัครส.ส.เบอร์ 1 เขต 5 พิษณุโลก ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม-อดีตส.ส.พรรคประชาชน ครั้งที่ผ่านมา ท่ามกลางแฟนคลับเชียร์กระหึ่มพร้อมขอถ่ายรูปด้วย
จากนั้น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน , นายปดิพัทธ์ สันติภาดา(หมออ๋อง) ฯลฯ ได้ร่วมเวทีปราศรัยหาเสียงชั่วคราวริมสวนกลางเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อช่วย "โฟล์ค"-นายณฐนน ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน เบอร์ 5 เขต 1 พิษณุโลก โดยมีประชาชนคนเมืองรับฟังคึกคักซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหรือกลุ่มนักศึกษา
นายพิธา ขึ้นเวทีชักชวนผู้สนับสนุนไปเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ ให้เลือกผู้สมัครพรรคประชาชนของพิษณุโลก ทั้ง 5 เขต กาส้ม 2 ใบให้บัญชีรายชื่อ กับ ส.ส. เขตเท่ากัน เรียกร้องให้ประชาชนที่ไม่อยากเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ และให้ผู้รับฟังการปราศรัยยกโทรศัพท์เปิดไฟเล่นแสงเพื่อเก็บภาพ หลังจากปราศรัยแฟนคลับต่อแถวเพื่อถ่ายรูปคู่กันอย่างคึกคัก
ขณะที่วันนี้เสาร์ 31 ม.ค. 69 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วธ. และแกนนำพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม และ อำเภอบางระกำ หาเสียงช่วย “นายนิยม ช่างพินิจ” ผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 3 เขตเลือกตั้ง 4 พิษณุโลก เพื่อเรียกความมั่นใจปักธง “ภูมิใจไทย” ที่เมืองสองแควให้ได้ หลังจากเสียที่นั่งให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา