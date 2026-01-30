สมุทรสงครามบุกทลายร้านชำบังหน้า กลางอัมพวา! ยึดกัญชาเกือบ 8 กก. น้ำกระท่อม–ยาแก้ไอ–บุหรี่ไฟฟ้านับพัน ชี้กระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยว

สมุทรสงคราม – ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการบุกตรวจค้นร้านขายของชำบังหน้า อ.อัมพวา ลักลอบจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย พบซุกกัญชาเกือบ 8 กิโลกรัม น้ำกระท่อม ยาแก้ไอ และบุหรี่ไฟฟ้านับพันชิ้น เตรียมวางขายในพื้นที่ท่องเที่ยว
เย็นวันนี้ ( 30 ม.ค.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำกำลังฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา หลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบจำหน่ายสารเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย
การปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับจังหวัดและท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ อาทิ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ปลัดจังหวัด นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี นายอำเภออัมพวา พ.ต.อ.พิชญุตม์ โกสุม ผู้กำกับการ สภ.อัมพวา นายเจริญ จังหวัด สาธารณสุขอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ก่อนร่วมกันแถลงผลการจับกุมต่อสื่อมวลชน
จากการเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 61/2 หมู่ 2 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบังหน้า เจ้าหน้าที่พบการจัดวางและซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากอย่างเป็นระบบ โดยตรวจยึดกัญชาน้ำหนักรวมประมาณ 7,770 กรัม น้ำกระท่อมแต่งกลิ่นบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 149 ขวด ยาแก้ไอ จำนวน 222 ขวด และบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 901 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดเตรียมไว้เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายชวกร สุวรรณปรีชา ให้การรับสารภาพว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาหลายกระทง ได้แก่ ขายและมีไว้เพื่อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (น้ำต้มกระท่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต ขายและมีไว้เพื่อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้รับใบจดแจ้งและใบขึ้นทะเบียนตำรับ ขายและมีไว้เพื่อขายยาแผนปัจจุบันประเภทยาอันตราย (ไดเฟนไฮดรามีน และคลอร์เฟนิรามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย หรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่าเป็นของนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.อัมพวา ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายชยชัย กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามเดินหน้านโยบายปราบปรามยาเสพติดและสารเสพติดทุกรูปแบบอย่างจริงจังตามแนวทางรัฐบาล เนื่องจากการลักลอบจำหน่ายไม่เพียงเป็นอาชญากรรม แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างอำเภออัมพวา ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำอีกว่า แม้สารบางประเภท เช่น กัญชาและกระท่อม จะมีข้อยกเว้นทางกฎหมายในบางกรณี แต่การผลิต การจำหน่าย และการบริโภค ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีนี้ถือเป็นการกระทำผิดอย่างชัดเจน พร้อมฝากเตือนประชาชน หากพบการลักลอบจำหน่ายหรือเสพสารเสพติด รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ขอให้แจ้งเบาะแสต่อฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที จังหวัดจะเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และอนาคตของชุมชนในระยะยาว