อ่างทองรวมใจภักดิ์ รำถวายอาลัยรัก “พระพันปีหลวง” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติ

อ่างทอง – จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รำถวายอาลัยรัก “พระพันปีหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น
วันนี้ ( 30 ม.ค.) ที่แลนด์มาร์กอ่างทอง คลองลำท่าแดง เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำพสกนิกรชาวจังหวัดอ่างทอง รวมใจภักดิ์ร่วมกิจกรรม “รำถวายความอาลัย ถวายอาลัยรัก พระพันปีหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ภายในงานมีหน่วยงานราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมรำถวายอาลัยอย่างพร้อมเพรียง สร้างภาพแห่งความงดงาม ความสามัคคี และความประทับใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,093 คน
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรำถวายอาลัย ยังมีการจัดแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบรรเลงดนตรีซิมโฟนิกแบนด์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยเฉพาะบทเพลง “ใกล้รุ่ง” การแสดงชุด “สยามเมืองยิ้ม” รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมอีกหลากหลายชุด ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบ งดงาม และเปี่ยมด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของชาวจังหวัดอ่างทอง ที่พร้อมใจกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป