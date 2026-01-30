อยุธยาแถลงข่าวเตรียมจัด “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2568” สุดยิ่งใหญ่ แสงสีเสียงตระการตา กระตุ้นท่องเที่ยว–เศรษฐกิจ

พระนครศรีอยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2568 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ธ สถิตในดวงใจประชา อยุธยามรดกโลก” เนรมิตโบราณสถานด้วยแสงไฟนับล้าน พร้อมการแสดงแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์สุดอลังการ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
เวลา 17.00 น. วันนี้ ( 30 ม.ค.) นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โบราณสถานวัดพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายชวนินทร์ เปิดเผยว่า งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ธ สถิตในดวงใจประชา อยุธยามรดกโลก” เนรมิตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วยแสงไฟประดับนับล้าน ส่องประกายงดงามทั่วโบราณสถานอันทรงคุณค่า เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับการจัดงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
ไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้ คือการแสดงแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องวีรกษัตริย์ ผ่านการแสดงสุดอลังการตระการตา ทั้งช้าง ม้า ปืนใหญ่ การฟันดาบ และเทคนิคพิเศษด้านการแสดง รวมถึงการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยแสงไฟหลากสีสันทั่วบริเวณ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมทำบุญลุ้นโชคใหญ่ ซึ่งปีนี้มีรางวัลใหญ่ อาทิ ทาวน์โฮม 2 ชั้น รถยนต์ ทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงลานวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมย้อนยุค เช่น ตลาดย้อนยุค โรงพักย้อนยุค การประกวด “มิสอยุธยา” ร้านอาหารและร้านค้าที่น่าสนใจ อาทิ ถนนกินเส้น สวนดอกไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย สินค้า OTOP ถนนคนเดิน นิทรรศการนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริการรถราง จุดถ่ายภาพ และการจัดแสดง–ให้เช่าชุดไทย
ทั้งนี้ บรรยากาศการแถลงข่าวเต็มไปด้วยสีสัน ผู้ร่วมแถลงข่าวแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เข้ากับบรรยากาศโบราณสถาน พร้อมยกตลาดย้อนยุคมาจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวด้วย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อสัมผัสกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ และร่วมเก็บความทรงจำที่น่าประทับใจ