เปิดแล้ว! งานประจำปีถ้ำเขาย้อย ทำบุญตักบาตรข้าวหลามกลางเดือน 3 ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ ยาว 7 วัน 7 คืน

เพชรบุรี- เปิดแล้ว! งานประจำปี “ถ้ำเขาย้อย” สืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวหลามกลางเดือน 3 และปิดทองพระพุทธไสยาสน์ หนึ่งเดียวแห่งเมืองเพชรบุรี พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน
วันนี้ (30 ม.ค.) เวลา 16.00 น. นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พระราชวชิรธรรมวิมล เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ สิทธิชัย นายอำเภอเขาย้อย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธีเปิดงานอย่างคึกคัก ที่บริเวณลานหน้าถ้ำเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
การจัดงานประจำปีตักบาตรข้าวหลามกลางเดือน 3 และปิดทองพระพุทธไสยาสน์ถ้ำเขาย้อย ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมทางพุทธศาสนา ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเขาย้อย และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในงาน
ถ้ำเขาย้อยเป็นถ้ำขนาดใหญ่ หันปากถ้ำไปทางทิศตะวันออก ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ได้รับการบูรณะดูแลมาอย่างต่อเนื่อง ภายในถ้ำมีโบราณสถานสำคัญ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ยาวประมาณ 10 เมตร พระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำ
ทั้งนี้ บนยอดเขายังมีถ้ำอีกหนึ่งแห่ง ประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรย ปูนปั้นขนาดใหญ่ ซึ่งมีหลักฐานระบุปีที่สร้าง พ.ศ. 2476 โดยถ้ำเขาย้อยอยู่ในความดูแลของวัดเขาย้อย มีพระมหานิธิกาญจน์ นิธิวํโส เป็นเจ้าอาวาส