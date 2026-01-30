"เชน ยศชนันท์"นำเพื่อไทยหาเสียงปูพรมทั้งเชียงราย-พะเยา ย้ำ พท.สุ่มแจกเงินล้านวันละ 9 คน-รบยาเสพติดม้วนเดียวจบ-พักหนี้ 5 แสน

เชียงราย-เพื่อไทยลุยหาเสียงเชียงรายและพะเยา "ยศนันท์" นำทีมชูนโยบายที่เคยหาเสียงทั้งลุ้นรางวัล 9 ล้าน 9 คน พักชำระหนี้ครึ่งล้าน 3 ปี ปราบยาเสพติด ฯลฯ ไม่วายยกย่อง "ทักษิณ ชินวัตร" ทำสงครามยากจนคนแรก แขวะ ปชน.โดนหนูกินส้ม
เย็นวันนี้ (30 ม.ค.) พรรคเพื่อไทยได้เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ หรือเชน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค และผู้บริหารของพรรคเดินทางไปปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรค 3 เขต คือเขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช,เขตเลือกตั้งที่ 6 นายชัยยนต์ ศรีสมุทร,เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสง่า พรมเมือง ท่ามกลางมวลชนที่ไปร่วมรับฟังประมาณ 15,000-20,000 คน ซึ่งผู้ปราศรัยแต่ละคนต่างหาเสียงในนโยบายพรรคต่างๆ เช่น นโบายลุ้นรางวัลวันละ 9 ล้าน 9 คน ฯลฯ
นายยศนันท์ กล่าวว่าคนเหนือพูดภาษาเหนือถ้าได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยกันได้ง่ายตนจึงขอโอกาสพี่น้องประชาชนให้เหมาผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย ครบทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง โดยพรรคเรามีนโยบายหลายเรื่อง เช่น เรื่องหนี้สินมีตัวอย่างว่ากรณีคนมีรายได้ 100 บาท แต่ใช้หนี้ไปเสีย 88 บาทก็จะเหลือเงินอยู่เพียง 12 บาท คนค้าขายก็ค้าขายไมได้ คนผลิตสิ่งของก็ทำไม่ได้ ดังนั้นพรรคจึงมีนโยบายพักชำระหนี้ 500,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี กรณีน้ำท่วมและภัยแล้งก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาหลังจากมีคนบอกว่าทีมงานพรรคไทยรักไทยหายไป ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงทุกคนกลับกันมาหมดแล้ว ปัญหายาเสพติดจะประกาศสงครามยาเสพติดให้เสร็จครั้งเดียว โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองนำคนเสพติดออกมาจากชุมชนจากนั้นจะเข้าปราบที่เหลืออย่างหนัก เราต้องทำกำแพงชายแดนเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาอีก มีทุนการศึกษาสนับสนุนลูกหลาน 1 อำเภอ 1 ทุนเพื่อให้กลับมาทำงานให้ประชาชน ฯลฯ
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแคนดิเตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกคน กล่าวว่าผู้ที่เคยประกาศสงครามกับความยากจนคนแรกคือทักษิณ ชินวัตร แต่ถูกทหารกระทำไปเสียก่อน วันนี้หลานของทักษิณจะมาประกาศชัยชนะกับความยากจน เราจะเดินหน้านโยบายคนไทยไร้จน คนไหนมีรายได้ไม่ถึง 3,000 บาทจะมีการเติมให้ครบ 3,000 บาท ถ้าไม่มีเลย ป่วยติดเตียง ตกงาน ผู้สูงอายุ รัฐบาลจะเติมให้ครบเดือนละ 3,000 บาทเต็มๆ ฯล ตนเชื่อมั่นว่าพรรคเรามีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าไม่เคยพบมาก่อนว่าจะมีพรรคการเมืองที่มีแค่ 70 เสียงแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยพรรคที่สนับสนุนยกมือให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลแต่คอยประคองอยู่ห่างๆ โดยมีตกลงจะอยู่ในตำแหน่ง 4 เดือน เพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญแต่กับไม่มีการแก้แล้วชิงยุบสภาผู้แทนราษฎรหนี จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ พรรคเพื่อไทยเตือนแล้วไม่ฟังกลับเปลี่ยนหนูเป็นราชสีห์ภายในคืนเดียวเพราะหนูกินส้มและต้มส้มไปแล้ว ฯลฯ
รายงานข่าวแจ้งว่าพรรคเพื่อไทยยังจะหาเสียงในพื้นที่ จ.เชียราย และ จ.พะเยา ต่ออีก 1 วัน โดยวันที่ 31 ม.ค.มีการจัดเวทีปราศรัยที่โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จากนั้นไปที่ตลาดนัดบ้านหม้อ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ก่อนจะกลับไปที่เทศบาล ต.เมืองพาน อ.พาน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย และช่วงเย็นปราศรัยใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแลแสดงสินค้านานาชาติ (GMS) อ.เมืองเชียงราย.