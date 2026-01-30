ระทึกกลางหมู่บ้าน มือปืนชัก 9 มม. ยิงใส่ตำรวจสายตรวจเชียงใหม่ หนีข้ามจังหวัด ก่อนถูกรวบที่สระบุรี

สระบุรี - ไล่ล่าระทึก! เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกุมตัวคนร้ายก่อเหตุยิงใส่ตำรวจสายตรวจ สภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย ก่อนหลบหนีข้ามจังหวัดไปจนมุมที่ จ.สระบุรี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ของคืนวันที่ 27 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดย ส.ต.ต.อภิวัฒน์ มาลา อายุ 27 ปี ตำรวจสายตรวจ สภ.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านบ้านไร่พัฒนา หมู่ 8 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง พบชายวัยรุ่นสวมเสื้อแขนยาว มีพฤติกรรมน่าสงสัยจอดรถจักรยานยนต์อยู่ริมถนน จึงเข้าไปขอตรวจค้น
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นกระเป๋า ชายคนดังกล่าวได้ชักอาวุธปืนสั้นออกมา ทำให้ ส.ต.ต.อภิวัฒน์ ต้องรีบวิ่งหลบหนี ก่อนล้มลงและได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ชักอาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว ก่อนตัดสินใจถอยออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้คนร้ายทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้และหลบหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและระดมกำลังชุดสนับสนุน ชุดสืบสวน และพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 3 ปลอก ตกอยู่ในพื้นที่ พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของคนร้ายไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ล่าสุดวันนี้ (30 ม.ค.69) เวลาประมาณ 15.00 น. ตำรวจชุดสืบสวน ภ.5 สามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายพร้อมเพื่อนรวม 2 คน ได้บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านหนองจาน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หน้าพระลาน เข้าควบคุมสถานการณ์ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังตำรวจภูธรภาค 5
ทราบชื่อผู้ต้องหาคือ นายวิภาค วงค์วรรณ์ อายุ 36 ปี ถูกแจ้งข้อหา“พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่” โดยพบว่ามีประวัติเคยพ้นโทษในคดีอาวุธปืน ยาเสพติด และวัตถุระเบิดมาก่อน เบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป