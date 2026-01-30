(คลิป)ทภ.2 เผยเหตุทหารไทยเผาขยะหน้าฐานที่มั่น ไฟไหม้โดนระเบิดตกค้างปะทุใส่บาดเจ็บ 2 นาย

อุบลราชธานี-ทหารทำความสะอาดหน้าฐานปฏิบัติการไฟไหม้ โชคร้ายถูกลูกระเบิดที่ตกค้างจากการปะทะที่ผ่านมา ทำให้เกิดระเบิดใส่ ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย หามส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ทหาร จากร้อย ร.142 ถูกระเบิดที่ตกค้างจากการปะทะที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 นาย ได้แก่ จ.ส.ท.ธรรมรัตน์ คล้ายทิพย์ อายุ 30 ปี ถูกแรงอัดจากระเบิด หมดสติ สะเก็ดเข้าที่ลำคอ และหน้าอก และ พลฯ วีระศักดิ์ กันหาเรือง อายุ 20 ปี ถูกแรงอัดจากระเบิดได้รับบาดเจ็บ แต่ยังรู้สึกตัวดี
เบื้องต้นทั้ง 2 คนถูกปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นได้ส่งตัว จ.ส.ท.ธรรมรัตน์ ด้วยเฮลิคอปเตอร์มายังสนาม ฮ. มทบ.22 โดยเฮลิคอปเตอร์ นำจ.ส.ท.ธรรมรัตน์ มาถึงเวลา 15.30 น. และมีรถพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี (รพ.ประจำจังหวัด)
ต่อมา รถพยาบาลโรงพยาบาลน้ำยืน ได้นำตัว พลฯ วีระศักดิ์ มาถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (รพ.ทหาร) แพทย์ได้รับตัวทั้ง 2 เข้าห้องฉุกเฉินในทันที
ขณะที่รายละเอียดเบื้องต้น เกิดเมื่อบ่ายโมง เกิดเหตุไฟไหม้หน้าผาแนวรบช่องอานม้า บริเวณบ่อนไก่ ทำให้ลูกระเบิดที่ตกค้างจากการปะทะทีผ่านมาถูกไฟไหม้นอกรั้วลวดหนาม ทำให้เกิดการระเบิด สะเก็ดถูกทหารไทยบาดเจ็บ 2 นายดังกล่าว
ขณะเดียวกันเทศบาลโซง เอารถน้ำไปคอยเฝ้าระวัง หากอากาศแห้งแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกจะได้ดับไฟได้ทัน ล่าสุดเพจกองทัพภาคที่ 2 ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการ เผาขยะในฐานที่มั่น ไม่ใช่เหตุปะทะ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ขอให้ติดตามข้อมูลจากสื่อหลักของทางราชการ