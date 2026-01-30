ปีนี้ไร้เงา "จ้าวเหว่ย" ตัดริบบิ้น! ทุนสามเหลี่ยมทองคำฝ่ามรสุมสแกมเมอร์ เปิดงาน "ดอกงิ่้วบาน"แดงทั้งเกาะกลางโขง

สามเหลี่ยมทองคำ-เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เปิดงาน"ดอกงิ้วบาน" ครั้งที่ 23 ไร้ "จ้าวเหว่ย" นายทุนจีนลุ่มแม่น้ำโขง แต่งานยังยิ่งใหญ่ มีการค้า ศิลปะ ตลาดนัดวัฒนธรรม ประกวดนางงาม คอนเสิร์ตลาว-จีน ฯลฯ ฝ่ากระแสแก๊งสแกมเมอร์
วันนี้ (30 ม.ค.) ณ เกาะดอนซาว เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงกันข้ามกับ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ท่านคำพัน เผยยะวง กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค และประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรค ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล "ดอกงิ้วบาน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2026" ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารใน สปป.ลาว แขวงบ่อแก้ว เมืองต้นผึ้ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวเข้าร่วมครบครัน รวมทั้งมีนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอเชียงของ นายฤทธิเดช จรรยาพงศ์ ปลัดอำเภอเชียงแสน ฯลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามไม่ปรากฎว่ามีนายจ้าวเหว่ยประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ-กลุ่มทุนดอกงิ้วคำ เข้าร่วมแต่อย่างใด
สำหรับงานเทศกาลดอกงิ้วบานประจำปี 2026 หรือ 2569 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค.นี้ ในงานมีการจัดกิจกรรมด้านการค้า ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นถิ่นโดยมีการจัด “ตลาดนัดวัฒนธรรม” ซึ่งเริ่มเปิดตลาดล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมาบนเกาะดอนซาวติดกับแม่น้ำโขง นอกจากนี้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การประกวดนางงามดอกงิ้วบาน คอนเสิร์ตลาว–จีน ฯลฯ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกๆ ที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำโดยมีนายจ้าวเหว่ยเป็นผู้นำและหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญเป็นประจำทุกปี
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเป็นการลงทุนระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว และกลุ่มทุนจีนคิงส์โรมัน กรุ๊ป ที่ได้รับสัมปทานพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลา 99 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 62,500 ไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นเมืองใหม่ที่มีตึกอาคาร อาคารพาณิชย์ โรงแรมหรู รีสอร์ท ร้านอาหาร ตลาด บ่อนคาสิโน ฯลฯ จนมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากฝั่งไทย ท่ามกลางกระแสที่ว่าเคยเป็นแหล่งซ่องสุมของขบวนการหลอกลวงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ แต่ต่อมาได้มีการจัดระบบภายในหมดโดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศจีนเข้าไปตรวจสอบเป็นบางช่วง ปัจจุบันมีหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยภายในเป็นของตัวเองทำให้ชื่อเสียงของการเป็นสถานที่ซ่องสุมลดน้อยลง.