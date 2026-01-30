มาเป็นกองคาราวาน!ขนยา 6 ล้านเม็ด เข้าชายแดนกลางวันแสกๆ-ห่างฐานทหารไทยแค่ 300 ม. เจอยิงสกัดยึดเรียบ-จับโจ๋พม่าได้ 1

เชียงราย - เค้นสอบโจ๋พม่าวัย 17 ทำมาแล้ว 5 รอบ ร่วมกองคาราวานใหญ่ขนยานรกเข้่าชายแดนแม่สายกลางวันแสกๆ แถมห่างฐานทหารไทยแค่ 300 เมตร เจอยิงสกัดสนั่นป่ายึดเรียบ 6,000,000 เม็ด
เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ (30 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพร่วมกับชุดปฏิบัติการ ร้อย.คทร.กองกำลังเมือง ทำการ เฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียราย เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ กระทั่งเมื่อตรวจตราไปถึงบริเวณป่าเขาพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนกว่า 30-35 คน พากันแบกกระสอบฟางดัดแปลงเดินลัดเลาะเข้ามาจากแนวชายแดนฝั่งไทยอย่างมีพิรุธห่างจากฐานป่าสักของเจ้าหน้าที่ไทยเพียงประมาณ 300 เมตร
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที หลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายได้อาศัยความชำนาญในภูมิประเทศวิ่งหลบหนีไปได้เป็นส่วนใหญ่ ขั้นต้นยังไม่ทราบการสูญเสียของฝ่ายตรงข้าม เจ้าหน้่าที่งจัดกำลังพลเข้าไปควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 17.00 น.วันเดียวกัน พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง รอง ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบจุดปะทะพบเจ้าหน้่าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 1 ราย โดยเป็นเยาวชนชายมีอายุเพียง 17 ปี ชาวสัญชาติเมียนมา นอกจากนี้พบกระสอบฟางดัดแปลงตกกระจัดกระจายอยู่ตามแนวป่าที่กลุ่มคนหลบหนีจำนวน 30 ใบ เมื่อตรวจสอบภายในพบว่าบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 6,000,000 เม็ด จากการสอบถามเยาวชนชายชาวเมียนมาเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับพวกอีกประมาณ 30 คน ขนยาเสพติดเข้ามาทางบ้านป่าสัก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เพื่อแลกกับค่าจ้าง 15,000 บาท โดยเคยทำมาแล้วถึง 5 ครั้ง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
รายงานจากกองกำลังผาเมืองระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปลายเดือน ม.ค.2569 เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 190 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 202 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 95,101,131 เม็ด, เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม, ไอซ์ 1,662 กิโลกรัม, ฝิ่น 1.5 กิโลกรัม และ คีตามีน 327.2 กิโลกรัม มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด 28 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 16 ราย หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ถูกลำเลียงไปถึงพื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการจำหน่ายมากถึง 19,230,953,969 บาท.