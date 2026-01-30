VARDA International by Sinee พาเด็กไทยก้าวสู่เวที K-POP ระดับโลก ร่วมโปรเจกต์ “The Future Idol Stage 2026” ณ เกาหลีใต้

VARDA International by Sinee เดินหน้าผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ นำเด็กไทยและเยาวชนต่างชาติเข้าร่วมโครงการ “The Future Idol Stage 2026” เวที K-POP Idol ระดับโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย GKIDA (Global K-POP Idol Development Association) องค์กรพัฒนาไอดอลระดับนานาชาติจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และทำงานร่วมกับเครือข่ายบริษัทบันเทิงจากทั่วโลก เพื่อค้นหาและพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่สู่เวทีสากล
The Future Idol Stage 2026 เป็นเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลายประเทศได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม K-POP ทั้งการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ การออดิชันต่อหน้าค่ายบันเทิง และการแสดงบนเวทีมาตรฐานเกาหลี ภายใต้แนวคิด “This Stage is the Start of Dreams” เวทีแห่งการเริ่มต้นความฝันของศิลปินรุ่นใหม่
สำหรับการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักเรียนจาก VARDA International by Sinee ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย Professional Training การฝึกฝนศิลปินตามมาตรฐาน K-POP Global Audition การออดิชันต่อหน้าบริษัทบันเทิงจากเกาหลีและนานาชาติ Live Performance การแสดงบนเวทีจริงระดับมืออาชีพ ณ ประเทศเกาหลีใต้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Zoey Cho Eliza Chayada McKenna Maddy Lynn Olexsandra Ozheredova
นางสาวสุธาสินี พรมเลี่ยม กล่าวว่า “VARDA International by Sinee มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพระดับสากล ไม่ใช่เพียงการฝึกทักษะเท่านั้น แต่คือการเปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์จริง และเชื่อมต่อเด็กไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกอย่างเป็นระบบ”
การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเยาวชนไทย และตอกย้ำบทบาทของ VARDA International by Sinee ในฐานะองค์กรไทยที่ทำงานเชื่อมโยงกับเวที K-POP และอุตสาหกรรมบันเทิงระดับนานาชาติอย่างแท้จริง