ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บเหตุพลุระเบิดดอนเจดีย์ เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต–สอบสาเหตุละเอียด

สุพรรณบุรี – ผู้ว่า ฯ สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุพลุระเบิดในพื้นที่ตำบลไร่รถ ดอนเจดีย์ พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน ขณะที่ความคืบหน้าพบมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย และโรงงานผลิตดอกไม้เพลิงเสียหายทั้งหลัง
จากกรณีเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิด ที่ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อช่วงเข้าที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต เป็นบุคคลเพศชาย จำนวน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นบุคคลเพศชายจำนวน 3 ราย เป็นคนงานที่ทำงานอยู่ภายในที่เกิดเหตุ
ล่าสุดเวลา 12 .00 น. วันนี้ (30 ม.ค.) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้น ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุพลุระเบิด ซึ่งเป็นคนงานเพศชาย จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นายไชยา แก้วบุญดี อายุ 38 ปี ได้รับบาดเจ็บแผลฉีกขาดที่ศีรษะ
2.นายวิโรจน์ เพลิดเพลิน อายุ 58 ปี ได้รับบาดเจ็บแผลฉีกขาดที่ลำคอ
3.นายอำนาจ โพธิ์พันธุ์ อายุ 49 ปี ได้รับบาดเจ็บแผลฉีกขาดที่ศีรษะ
จากการสอบถาม นายธงชัย บัวทอง เจ้าของโรงพลุ กล่าวว่า โรงงานได้ขออนุญาตถูกต้อง แต่ใบอนุญาตหมดอายุ วันที่ 26 ม.ค. ได้ยื่นต่อใบอนุญาตใหม่แล้ว ระหว่างรอการพิจารณา ก็มาเกิดเหตุ ซึ่งตนทำพลุไฟสวยงาม ปกติจะมีคนงาน 6-7 คนมาทำงาน แต่วันนี้ ผู้ตาย มาก่อน ประมาณ 7 โมงเศษ โดยมีคนงานอีก 2 คน ที่เดินทางมารอเข้างาน คาดว่าตอนผสมดินปืนคงเกิดผิดพลาด ทำให้เกิดระเบิดขึ้น ซึ่งผู้ตาย ทำงานผสมดินปืนผลิตพลุ มากับตน ตั้งแต่เริ่มทำโรงงานพลุมากว่า 30 ปีแล้ว ครั้งนี้เกิดเหตุ ตนเสียใจไม่คิดว่าจะเกิดเพราะปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ด้านข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงาน พบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยบางรายไม่เข้าเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีเสียชีวิตหรือทดแทนขาดรายได้
ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนตามระเบียบทางราชการ ขณะเดียวกัน พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ส่วนสาเหตุการเกิดเหตุพลุระเบิด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป