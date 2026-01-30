ตำรวจสระแก้ว ทลายเครือข่ายยานรกยึดยาบ้ากว่า 28,000 เม็ด อายัดทรัพย์ 2.6 ล้านบาท

สระแก้ว-ตำรวจสระแก้วบูรณาการหลายหน่วยทลายเครือข่ายยานรก รายสำคัญ รวบผู้ต้องหา 4 ราย ยึดยาบ้ากว่า 28,000 เม็ดพร้อมยาไอซ์อายัดทรัพย์ 2.6 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ถาวร จุลวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรภัทร์ สิงห์ษฐิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินการสืบสวนขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่และใกล้เคียง
กระทั่งพบความเคลื่อนไหวต้องสงสัยบริเวณร้านต้อมหมูกระทะ ม. 3 ต.เขาฉกรรจ์ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหารวม 4 ราย ประกอบด้วย
นายบุญชนะ หรือเอ็กซ์ อายุ 47 ปี, น.ส.รัตนาภรณ์ หรือจอย อายุ 47 ปี, น.ส.ชมพูนุช หรือ นุ่น อายุ 33 ปี และนายสันติสุข หรืออุ้ม อายุ 20 ปี
ยึดของกลางยาบ้า จำนวน 28,021 เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักรวม 42.18 กรัม, รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สีขาว ใช้ในการลำเลียงยาเสพติด และ
โทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตโยต้า คัมรี่ สีขาว,
รถยนต์โตโยต้า วีออส สีฟ้า และรถยนต์อเนกประสงค์ ฮอนด้า ซีอาร์วี สีขาวรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ประมาณ 2.6 ล้านบาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดเกี่ยวกับ ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต และครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาฉกรรจ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งต้นทางและปลายทางของยาเสพติด เพื่อสกัดกั้นและทำลายขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด