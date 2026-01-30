xs
รพ.กาฬสินธุ์ เดินหน้าขยาย 30 เตียงจิตเวช รองรับ 112 กลุ่มเสี่ยง หวังลดความรุนแรงในชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(30 ม.ค.)เวลา 10.30 น. ที่ห้องเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสันติ จัตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศอ.ปส.จ.กส.) เดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด (ประเภทผู้ป่วยใน)

โดยมี พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อสั่งการเร่งด่วนในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดที่มีอาการรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่กระบวนการค้นหา คัดกรอง ไปจนถึงการบำบัดรักษาและการติดตามหลังคืนสู่ชุมชน

โดยคณะทำงานได้รับฟังการนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในรูปแบบผู้ป่วยใน รวมถึงสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ยังได้นำเสนอ “แผนการขยายการบริการผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติด” เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกันของทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข ล่าสุดพบข้อมูลที่ชัดเจนว่า มีกลุ่มเสี่ยงจำนวน 112 ราย โดยในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งสามารถดูแลได้ด้วยมาตรการชุมชนในระดับอำเภอ แต่ยังมีอีกส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด

"โจทย์สำคัญคือเราต้องการให้คนกาฬสินธุ์ได้รับการดูแลภายในจังหวัด ไม่อยากผลักภาระด้วยการส่งตัวผู้ป่วยเดินทางไกลไปรักษาถึงต่างจังหวัด เพราะเข้าใจถึงความห่วงใยและความยากลำบากของญาติพี่น้องในการเดินทางไปเยี่ยมเยียน" ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเน้นย้ำ


ภายหลังการประชุม นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง ณ หอผู้ป่วยใน (ตึกเมตตา) เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ พร้อมทั้งร่วมสำรวจสถานที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการวางผังขยายหอผู้ป่วยตามแผนงานที่ได้นำเสนอ 

นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ตระหนักถึงปัญหาและเร่งดำเนินการเชิงรุก โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนทำปฏิบัติการ “X-ray พื้นที่” เพื่อค้นหาบุคคลที่สุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง


นายสุวรรธณ์ กล่าวต่อว่า จึงได้ข้อสรุปในการเร่งขยายศักยภาพการรองรับผู้ป่วย โดยมีแผนปรับปรุงสถานที่เพิ่มเติม ซึ่งได้ดูพื้นที่บริเวณ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอกุฉินารายณ์ และ ตึกของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไว้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการรักษา

โดยตั้งเป้าหมายที่จะ ขยายเตียงจิตเวชของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพิ่มจำนวนเป็นจำนวน 30 เตียง ซึ่งคำนวณแล้วว่าจะเพียงพอต่อการควบคุมดูแลกลุ่มเสี่ยงทั้ง 112 ราย ให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่

ในช่วงท้าย ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โดยระบุว่า "การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดเป็นงานที่ละเอียดอ่อน นอกจากจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการและเทคนิคแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใช้ 'ใจ' และความทุ่มเทอย่างมาก วันนี้จึงตั้งใจมาขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละทำงานหนักเพื่อความผาสุกและความปลอดภัยของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ทุกคน"

