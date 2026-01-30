สะเทือนใจกันทั่ว!พ่อพิการเผยนาทีลูกทรพีทาสยาชาวเเม่เมาะคลั่งฟันหัว-เอ็นข้อเท้าขาด เกือบเอาชีวิตไม่รอด

ลำปาง - พ่อพิการเผยนาทีเกือบเอาชีวิตไม่รอด..โดนลูกทรพีทาสยานรกชาวแม่เมาะควงมีดฟันหัวเย็บ 10 เข็ม-เอ็นข้อเท้าขาด-หลังเป็นรอย หลังต่อว่าแย่งเงินถวายบวชหน้าไฟหลาน บอกถ้า ผญบ.ไม่ช่วยคงตายคาบ้านแล้ว แถมเคยบังคับลูกขโมบของมาเลี้ยงตัวเองอีก
กรณีเหตุสะเทือนใจ..ลูกทรพีทาสยานรก ใช้มีดฟันหัว-หลังและข้อเท้า พ่อซึ่งพิการสายตา 1 ข้าง จนได้รับบาดเจ็บหมดเย็บที่ศรีษะ 10 เข็ม และเส้นเอ็นข้อเท้าขาด เมื่อคืนวันที่ 25 ต่อเนื่องมาถึงเช้าวันที่ 26 ม.ค.69 ที่ผ่านมา นั้น
วันนี้ ( 30 ม.ค.69 ) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นทีที่บ้านาในหมู่บ้านสบเมาะ ม.4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นบ้านของลุงเสาร์ หรือลุงเสาร์คำ อายุ 55 ปี พ่อที่ถูกลูกทรพี คือนาย เอกลักษณ์ อายุ 35 ปี ทำร้าย และได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักอยู่ที่บ้านในสภาพที่ยังช่วยเหลือตัวลำบาก โดยมีน้องสาว หลาน มาช่วยดูแล
นายศรีทวน พาทุม ใหญ่บ้านสบเมาะ ม.4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับบ้านของลุงเสาร์ เล่าว่า คืนวันที่ 25 ม.ค.ประมาณ 4 ทุ่มกว่า ได้ยินเสียงทะเลาะกัน ภรรยาของตนคือนางพกาทิพย์ จึงไปดูที่รั้วและใช้มือถือบันทึกคลิปไว้ ซึ่งในตอนกลางคืนเห็นลูกชายใช้ไม้และมีดทำร้ายพ่อประมาณ 10 กว่านาที แต่หลังจากนั้นก็เงียบไป ซึ่งตอนนั้นตนก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเห็นอาการของนายเอกลักษณ์แล้วอันตราย
จนกระทั่งเช้าวันที่ 26 ม.ค.69 ได้ยินเสียงเอะอะกันอีกบริเวณห้องน้ำซึ่งอยู่ติดรั้ว จึงได้ไปดูก็พบว่าลูกชายใช้มีดฟันพ่อจนเลือดอาบ และยังพยายามทำร้ายต่อเนื่อง ตนจึงรีบไปสวมเสื้อผ้าแล้ววิ่งเข้าไปช่วยและไล่ลูกชายออกจากบ้านก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาและพาตัวลุงเสาร์ส่งโรงพยาบาล
“ที่ผ่านมาเคยเตือนหลายครั้ง และนายเอกลักษณ์เคยถูกนำตัวไปบำบัดแล้ว3ครั้ง แต่ก็กลับมาเหมือนเดิม”
ด้านแนน อายุ 41 ปี หลานสาวของลุงเสาร์ เล่าว่าปกตินายเอกลักษณ์ไม่ทำมาหากินอะไร มีพฤติกรรมเสพยาบ้า และมักอาละวาดคลุ้มคลั่งเมื่อเสพยา ทำร้ายร่างกายพ่อเป็นประจำ และเคยบังคับลูกทั้ง3 คน ไปขโมยของชาวบ้านมาเลี้ยงตัวเอง หากลูกไม่ทำก็จะทำร้ายร่างกาย ซึ่งเด็กเก็บกดมาก
“ตนก็สงสารลุงเสาร์เพราะทุกวันจะต้องออกไปหาของป่า รับจ้าง หาเงินมาเลี้ยงตัวเอง มาเลี้ยงหลาน แม้ตัวเองจะพิการสายตา แต่ก็ยังไม่เคยได้รับเบี้ยผุ้พิการหรือการช่วยเหลือใดๆ เพราะเคยประสานงานกับหน่วยงานแล้วถูกปฎิเสธโดยอ้างว่าต้องตาบอดทั้งสองข้างจึงจะได้รับเบี้ย จึงไม่ได้ไปขออะไรอีก บ้านก็ลำบาก สภาพบ้านก็ตามอัตภาพ ส่วนหลานที่ลุงเลี้ยงและอยู่ด้วยขณะนี้ 2 คน ส่วนอีก 1 คน ญาติเอาไปเลี้ยง”
ขณะที่ลุงเสาร์เล่าให้ฟังว่า ก่อนเกิดเหตุหลานได้ไปบวชหน้าไฟ เจ้าภาพใส่ซองถวาย 100 บาท แต่ถูกนายเอกลักษณ์มาแย่งไป ตนจึงต่อว่าลูกชาย จนทำให้ไม่พอใจ กลางคืนจึงพยายามถีบประตูห้องเข้าห้องมาทำร้ายแต่ตนล็อกประตูไว้
หลังเสียงเงียบตนคิดว่าลูกชายไม่อยู่แล้วจึงเปิดห้องออกมา ปรากฏว่าลูกชายออกห้องแล้วลงมือทุบทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ กระทั่งเช้าตนตื่นแล้วจะมานึ่งข้าวให้หลานกินเพื่อไปโรงเรียน ขณะที่ตนเดินออกไปที่ห้องน้ำลูกชายได้ถือมีดเข้ามาฟันที่กลางหลัง โชคดีเป็นแค่รอย
จากนั้นเขายังไม่หยุด ยังใช้มีดฟันซ้ำ ตนใช้จอบที่อยู่ใกล้กวัดแกว่งป้องกันตัว แต่ถูกลูกตีทิ้งจนไม่มีอะไรสู้ ตนได้แต่ยกเท้าปัดป้องแต่ถูกลูกชายใช้มีดฟันเข้าที่ข้อเท้า ก่อนที่จะใช้มีดฟันเข้าที่หัว ตนร้องขอความช่วยเหลือวิ่งมาที่ลานบ้าน จนผู้ใหญ่บ้านเข้ามาห้ามและไล่เจาออกไป หากผู้ใหญ่บ้านมาไม่ทันคิดว่าตนคงตายคาบ้านไปแล้ว
ทั้งนี้ ลุงเสาร์เคยประสบอุบัติเหตุและถูกตัดไตด้านซ้ายไปหนึ่งข้าง และมาประสบอุบัติเหตุอีกครั้งเมื่อปี 2562 จนทำให้ตาบอด ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมาะ ได้ควบคุมตัวนายเอกลักษณ์ ดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าและส่งตัวไปควบคุมที่ศาลแล้ว
ทางด้านนางระพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้าธรรม ซึ่งลงพื้นที่หาเสียง และไปเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว บอกว่า จากที่ลงพื้นที่ในกรณีนี้ คุณตาเสาร์เป็นผู้พิการสายตา ซึ่งเป็นผู้พิการชัดเจน วันนี้จึงได้มาช่วยและประสานว่าหากสภาพร่างกายดีขึ้นจะพาไปประเมินความพิการ เมื่อได้รับบัตรก็จะสามารถยื่นขอความช่วยเหลือตามสิทธิ์ของผู้พิการได้ ซึ่งก็จะได้ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ในระยะยาว
“ดูสภาพแล้วน่าห่วงทั้งพ่อ ลูกชาย ผู้ก่อเหตุ และหลานๆ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ ส่วนประเด็นที่มองเห็นเป็นปัญหาคือเรื่องยาเสพติด เพราะผู้ก่อเหตุเสพยามานานแต่กระบวนการบำบัดอาจมีปัญหา ดังนั้นการบำบัดจะต้องทำให้หายเป็นปกติจริงๆก่อนที่จะปล่อยตัวกลับสู่สังคม”