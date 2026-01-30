สพป.เลย 1 เปิดลานกิจกรรมขาย “หอมแดงศรีสะเกษ” พยุงราคาช่วงผลผลิตล้นตลาด

เลย-จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าเกษตร เปิดพื้นที่ลานกิจกรรม สพป.เลย 1 ขายหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ กิโลกรัมละ 35 บาท หรือ 3 กิโลฯ 100 บาท หวังช่วยเกษตรกรปลูกหอมแดง พยุงราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ำ
วันนี้ ( 30 ม.ค.) ที่บริเวณลานกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดเลย, นางแพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าสู่จังหวัดเลย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัด เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและช่วยพยุงราคาหอมแดงไม่ให้ตกต่ำ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสั่งซื้อหอมแดงศรีสะเกษ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โดยจำหน่ายในราคา 3 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ยกถุง 25 กิโลกรัม ราคา 830 บาท วันนี้เบื้องต้นสามารถจำหน่ายได้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กว่า 700 กิโลกรัม