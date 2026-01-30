รมช.กลาโหม ลงพื้นที่บ้านผือ เยี่ยมครอบครัว ร.ต.วสันต์ ขานหัวโทน ย้ำรัฐไม่ทอดทิ้งกำลังพล

อุดรธานี- มารดาทหารกล้า ร.ต.วสันต์ ขานหัวโทน สละชีพเพื่อชาติ ขอบคุณผู้แทนรัฐบาลเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ ขณะที่ รมช.กลาโหมขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศที่บุตรชายป้องอธิปไตยชาติจน ยันรัฐบาลว่า จะไม่ทอดทิ้งครอบครัว หากมีปัญหาเดือดร้อนร้อนเรื่องใดประสานได้โดยตรง
วันนี้( 30 ม.ค.) เวลา 11.00 น. พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย พลโทวีระพงษ์ คำสิทธิ์ และพลโทพรชัย มาหลิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลโทวรพรต แก้ววิจิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพันเอกที เพิ่มผล ฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรีวสันต์ ขานหัวโทน ณ บ้านเทื่อม ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความตื้นตันใจ โดยพลโทอดุลย์ได้พบปะญาติของ ร.ต.วสันต์ ได้แก่ นางทองขัน วิชัยวงศ์ มารดา นางปัน วิชัยวงศ์ ยาย และหลาน ๆ พร้อมสอบถามสารทุกข์สุขดิบ แสดงความห่วงใย และย้ำจุดยืนของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมว่า จะไม่ทอดทิ้งกำลังพลและครอบครัว พร้อมดูแลอย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างหลักประกันด้านขวัญและกำลังใจแก่ทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
ด้านนางทองขัน วิชัยวงศ์ มารดาของ ร.ต.วสันต์ กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ ขณะที่พลโทอดุลย์กล่าวว่า คนไทยทั้งประเทศต่างหากที่ต้องขอบคุณต่อการเสียสละของบุตรชาย พร้อมยืนยันในฐานะตัวแทนรัฐบาลว่า จะไม่ทอดทิ้งครอบครัว และหากมีปัญหาหรือความเดือดร้อนใดสามารถประสานมายังหน่วยงานได้โดยตรง
ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ได้มีการประสานงานร่วมกับจังหวัดอุดรธานี โดยนายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จะช่วยดำเนินการจัดหาทุนสนับสนุน ขณะที่ครอบครัวได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าบ้านซึ่งติดถนน และมีความประสงค์จะย้ายตำแหน่งบ้านไปก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ป.ก. และยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย เนื่องจากชื่อผู้ครอบครองเป็นบุคคลอื่น ส่งผลให้ครอบครัวมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาในภายหลัง จังหวัดอุดรธานีจึงเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบต่อไป
อนึ่งพลทหารวสันต์ ขานหัวโทน เป็นกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ จังหวัดอุดรธานี มีภูมิลำเนาเป็นลูกหลานชาวตำบลบ้านเทื่อม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะลาดตระเวนในพื้นที่ปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ถือเป็นกำลังพลผู้เสียชีวิตรายที่ 21 จากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าว