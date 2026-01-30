โรงตึ๊งแน่นทั้งวัน! คนแห่หอบทองจำนำ-ไถ่ถอนขายต่อเก็งกำไร แม้ราคาหลุด 8 หมื่นแต่ยังจูงใจ

อุทัยธานี - คนแห่ใช้บริการสถานธนานุบาลคึกคักหลังราคาทองผันผวนหนัก แม้หลุดบาทละ 8 หมื่นแต่ราคายังจูงใจจำนำ-ไถ่ถอนเก็งกำไร
วันนี้ (30 ม.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานีเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หลังราคาทองคำเกิดความผันผวนอย่างหนักและเคยปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าล่าสุดราคาทองคำจะปรับลดลงมาอยู่ที่บาทละ 78,890 บาท หลุดระดับ 80,000 บาท แต่ยังคงเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนเข้าใช้บริการทั้งการจำนำและการไถ่ถอนทองคำเป็นจำนวนมาก
นางสาวพัทยา เทียนแสง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานี เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้ส่งผลให้มีคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการแน่นตลอดทั้งวัน และวันนี้ (30 ม.ค.) ยังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการนำทองคำมาจำนำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางสถานธนานุบาลได้ปรับเพิ่มราคาการรับจำนำให้สอดคล้องกับทิศทางราคาทองคำในตลาด เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังพบประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมาไถ่ถอนทองคำเพื่อนำไปขายต่อที่ร้านทอง เนื่องจากต้องการทำกำไรจากส่วนต่างราคาทองคำที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากการจำนำ ส่งผลให้ในแต่ละวันมีทั้งยอดการรับจำนำและการไถ่ถอนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับทิศทางราคาทองคำในวันนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากประชาชนบางส่วนมีความกังวลว่าราคาทองคำอาจปรับลดลงมากกว่านี้ หรืออาจดีดตัวกลับขึ้นอีก จึงเร่งเข้ามาดำเนินการ