AIS 3BB FIBRE3 ร่วม ตร.ไซเบอร์ เปิดปฎิบัติการลับ!! ทลายแหล่งลอบส่งเน็ตข้ามแดนแม่สอดเข้าเมียวดี ตัดวงจรแก๊งคอลฯ

ตาก - เจอเสาส่งเน็ตข้ามน้ำเมยเข้าเมียนมาเต็มตา ตำรวจไซเบอร์ สอท.4 ร่วมกับฝ่ายปกครอง-ตชด.346-ทหาร ฉก.ราชมนู พร้อมทีมปฏิบัติการสื่อสารของ AIS 3BB FIBRE3 เปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่แม่สอดฯ เข้าทลายจุดส่งสัญญาณเน็ตข้ามแดนแม่สอด-เมียวดี ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์-กลุ่มสแกมเมอร์
วันนี้( 30 ม.ค. 69 ) พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พร้อม พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 สนธิกำลังฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจ ตชด.346 แม่สอด ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนในปฏิบัติการลับ “ ฟ้าสางที่แม่สอด ทลายแหล่งอาชกรรมตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แม่สอด-เมียวดี “ ตั้งแต่เช้ามืด
จากนั้นได้เปิดปฏิบัติการนำหมายศาลจังหวัดแม่สอด เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ 3 ห้อง ที่เป็นอาคารแบ่งให้เช่าและสร้างติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยอาคารหลังที่ 1 พบชายชาวเมียนมา 1 คนเป็นผู้เฝ้าอาคารหลัง ภายในไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำหมายศาลเข้าตรวจค้นอาคารหลังที่ 2 ซึ่งสร้างติดกับอาคารหลังแรก พบหญิงไทยแสดงตัวเป็นผู้เช่าอาศัยว่าภายในอาคารไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้น กระทั่งพบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมเครื่องขยายสัญญาณไมโครติก จำนวน 1 เครื่อง ที่บริเวณชั้นที่ 1 และเมื่อค้นชั้นที่ 2 ก็พบมีการลักลอบติดตั้งเสา-อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตระยะไกลแบบ point-to-point จำนวน 2 เครื่อง โดยเครื่องส่งดังกล่าวหันหน้าส่งไปที่อาคารสูงหลังหนึ่งย่านชุมชนเมืองจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากสองฝั่งประเทศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ AIS 3BB FIBRE3 ซึ่งส่งฝ่ายเทคนิคทีมช่างชำนานการมาร่วมปฏิบัติการรื้ออุปกรณ์ทุกอย่างภายในอาคารส่งให้ตำรวจไซเบอร์เก็บไว้เป็นพยานหลักฐาน
ขณะเดียวกันกำลังตำรวจไซเบอร์ได้ขยายผลพร้อมนำหมายค้นเข้าตรวจค้นอาคารหลังที่ 3 ที่สร้างไม่ห่างจากหลังที่ 2 มากนัก พบว่าประตูด้านหน้าถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่ต้องประสานผู้นำชุมชนก่อนจะพังประตูเข้าไปภายในตัวอาคาร แต่พบความว่างเปล่า และมีร่องรอยการรื้อถอนอุปกรณ์ออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้น รวมทั้งพบร่องรอยที่ช่องประตูลับ ซึ่งคาดว่าคนเฝ้าอาคาร จะไหวตัวหลบหนีไปพร้อมอุปกรณ์สำคัญบางอย่าง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงตรวจยึดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดที่ตรวจยึดได้นำไปขยายผลอย่างเร่งด่วน
ด้าน พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 ผกก.2 บก.สอท.4 หัวหน้าที่ชุดปฏิบัติการฟ้าสางที่แม่สอดกล่าวว่า ปฏิบัติการในเช้าวันนี้เป็นปฏิบัติการลับ โดยตำรวจไซเบอร์ได้รับการประสานความร่วมมือจากผู้ให้บริการระบบสื่อสารเอกชน แจ้งข่าวสารว่าตรวจพบการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดปกติใกล้แนวชายแดนแม่สอด ซึ่งคาดว่าจะมีการลักลอบส่งสัญญาณไปประเทศเพื่อนบ้าน จนตำรวจไซเบอร์ได้ขอหมายศาลจังหวัดแม่สอดเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด จึงพบการกระทำผิดจำนวน 1 จุด ซึ่งจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จะทำการสอบสวนขยายผลเพื่อหาผู้กระทำผิดทุกฝ่ายและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อเร่งตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ แม่สอด-เมียวดี ต่อไป