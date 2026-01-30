สุพรรณบุรีอีกแล้ว! พลุระเบิดในพื้นที่ดอนเจดีย์ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุ

สุพรรณบุรี – เกิดเหตุพลุระเบิดในพื้นที่ ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (30 ม.ค.) ได้รับแจ้งเหตุพลุระเบิดภายในสถานที่ผลิตดอกไม้เพลิง ชื่อ “ธงชัยไฟเวิร์ค” ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบการผลิตดอกไม้เพลิงที่เคยได้รับใบอนุญาตผลิต เลขที่ 1/2568 โดยใบอนุญาตหมดอายุเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 และอยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายเสน่ห์ ทองศรีล่าง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3 ราย ได้แก่ นายไชยยา แก้วบุญดี อายุ 38 ปี นายวิโรจน์ เพลิดเพลิน อายุ 58 ปี และนายอำนาจ โพธิ์พันธ์ อายุ 49 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งรักษายังสถานพยาบาลใกล้เคียง
ภายหลังเกิดเหตุ อำเภอดอนเจดีย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตำรวจภูธรอำเภอดอนเจดีย์ หน่วยกู้ภัย และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ได้ร่วมกันเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันอันตราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุอย่างละเอียด รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตและมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป