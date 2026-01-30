“ลาลามูฟ”ปักธงสาขาภาคอีสาน จ.ขอนแก่น" เจาะตลาดผู้ประกอบการรุ่นใหม่/ธุรกิจออนไลน์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ลาลามูฟ”แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งด่วนและบริการรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ เดินหน้าขยายบริการสู่ขอนแก่น เมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานอย่างเป็นทางการ เผยพร้อมสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มSMES ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและจ้างงานสร้างสร้างรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับในท้องถิ่น
ค่ำวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ -“ลาลามูฟ”แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งด่วนและบริการรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ได้เปิดแถลงข่าวการขยายธุรกิจมาตั้งศูนย์บริการ แห่งที่ 3 ที่จังหวัดขอนแก่น หลังจากเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการก่อนหน้านี้แล้ว และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้งานในพื้นที่ เห็นได้ชัดจากปริมาณออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และกว่า 1 ใน 3 ของออเดอร์ทั้งหมดเป็นบริการขนส่งข้ามจังหวัด
นายเบน ลิน กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองที่พัฒนาสู่ Smart City ทำให้ขอนแก่นกลายเป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นทำเลยุทธศาสตร์ในการขยายบริการของลาลามูฟสู่เมืองหลักอื่น ๆในภาคอีสาน การขยายบริการครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสรายได้เสริมให้กับพาร์ทเนอร์คนขับในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุน SMEs และผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตได้ด้วยโซลูชันการขนส่งที่ยืดหยุ่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จ.ขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภาคอีสานที่กำลังเติบโตสู่ Smart City เป็นเมืองหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค ด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) กว่า 213,000 ล้านบาท และมีฐานผู้ประกอบการ SMEs มากที่สุดในภาคอีสาน กว่า 72,985 ราย สะท้อนบทบาทของจังหวัด ในฐานะศูนย์กลางสำคัญของธุรกิจท้องถิ่น และการจ้างงาน ขอนแก่นยังเดินหน้าพัฒนาเมืองสู่ Smart City อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการลงทุนในศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์และโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ ตลอดปี 2568
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมและการศึกษา ส่งผลให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์และการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำศักยภาพของขอนแก่นในฐานะพื้นที่ ยุทธศาสตร์สำหรับการขยายบริการของลาลามูฟ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการเติบโตของ SMEsให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โอกาสเติบโตและการยกระดับบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาค
นายเบน ลิน กล่าวอีกว่าในการขยายตลาดครั้งนี้ ลาลามูฟนำเสนอบริการครบวงจร ทั้ง บริการขนส่งด่วน(Delivery) และ บริการรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ (Ride-Hailing) เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจุดเด่นของบริการลาลามูฟ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง เรียกใช้บริการได้ทันทีตามความต้องการ ราคาที่เข้าถึงได้ โปร่งใส ไม่มีค่าบริการอื่น ๆ แอบแฝง มีตัวเลือกรถหลากหลายมากถึง 9 ประเภท รองรับการใช้งานทั้งส่วนบุคคล ธุรกิจ และการขนส่งเชิงพาณิชย์ ความปลอดภัยตลอดการจัดส่งและการเดินทางด้วยระบบติดตามสถานะแบบเรียลไทม์และพาร์ทเนอร์คนขับมืออาชีพ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ครบจบในแอปเดียว
บริการเหล่านี้จะเพิ่มความคล่องตัวในชีวิตประจำวัน และลูกค้าธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วและราคาที่คุ้มค่าในการจัดส่งสินค้าและเรียกรถโดยสาร ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และ ลูกค้าธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวก และราคาที่คุ้มค่าในการจัดส่งสินค้าและเรียกรถโดยสาร