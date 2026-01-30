เชิดชูเกียรติ“จ่ามิน” วีรบุรุษภูมะเขือ พระราชทานยศ“พลตรี”พร้อมเครื่องราชฯ พี่สาวร่ำไห้ปลาบปลื้มในตัวน้องชาย

ศรีสะเกษ - เชิดชูเกียรติ“จ่ามิน” ผบ.กกล.สุรนารีเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานยศ “จ.ส.อ. อนันดา อุดร” วีรบุรุษสมรภูมิภูมะเขือ เป็น“พลตรี”พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ พี่สาวร่ำไห้ปลาบปลื้มใจในตัวน้องชาย ขณะ“เจ้ามะลิ” สุนัขสุดรัก สวมเสื้อ “จ่ามิน วีรบุรุษสมรภูมิภูมะเขือ” เข้าร่วมพิธีด้วย พร้อมพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษอีก 2 นาย คือ “พลทหารเทิดศักดิ์ ศรีลาชัย” วีรบุรุษปราสาทคนา และ “พลทหารภานุพัฒน์ เสาสา” วีระบุรุษเนิน 350 ได้รับยศเป็น “ร้อยตรี”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านไลย์ ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี (ผบ.กกล.สุรนารี) เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แก่ จ่าสิบเอก อนันดา อุดร ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณในความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง โดยมี นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอขุขันธ์ นำข้าราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมในพิธี พร้อมมี “เจ้ามะลิ” สุนัขพันธุ์ไทยแสนรู้ของ “จ่ามิน” ใส่เสื้อ “เสื้อจ่ามิน วีรบุรุษสมรภูมิ ภูมะเขือ” มานั่งร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จ่าสิบเอก อนันดา อุดร ได้รับพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ เป็น “พลตรี” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ แก่ พลตรี อนันดา อุดร คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2569
นางสาว ศุภภัสศร อุดร อายุ 46 ปี พี่สาวของจ่ามิน เปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ครอบครัว และภูมิใจในตัวน้องชาย หากน้องยังรับรู้ได้ อยากบอกว่า วันนี้น้องไม่ได้เป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยอีกต่อไป แต่ได้เป็นนายพลอย่างสมศักดิ์ศรีแล้ว ขอบคุณน้องชาย ขอบคุณพ่อแม่ที่ได้ให้กำเนิดลูกที่มีความสามารถ และขอบคุณที่มีน้องเป็นน้องชายที่น่าภาคภูมิใจ รวมถึงขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกหน่วย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเป็นห่วงบิดา ซึ่งมีอายุมากแล้ว และยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสีย โดยขณะนี้ครอบครัวได้ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมฝากบอกน้องชายว่า ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อและไม่ต้องกังวลใด ๆ ครอบครัวจะร่วมกันดูแลอย่างดีที่สุดท้ายที่สุด ยังได้ส่งกำลังใจถึงทหารทุกนาย แม้สถานการณ์ชายแดนจะยังไม่คลี่คลาย ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
สำหรับ จ่าสิบเอก (จ.ส.อ.) อนันดา อุดร หรือ “จ่ามิน” อายุ 39 ปี เป็นทหารกล้า สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 (ค่ายบดินทรเดชา) ได้พลีชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุปะทะกับทหารกัมพูชา บริเวณสมรภูมิ ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเดือนธันวาคม 2568 โดยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิด ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ พลตรี สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ยังเดินทางไปยัง หมู่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ บ้านตาเม็ง ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไปประกอบพิธีพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก คือ พลทหารเทิดศักดิ์ ศรีลาชัย ที่เสียชีวิตในสมรภูมิปราสาทคนา จังหวัดสุรินทร์ และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาสา ที่เสียชีวิตในสมรภูมิเนิน 350 โดยทั้ง 2 ท่าน ได้รับยศจาก พลทหาร เป็น ร้อยตรี ซึ่งการพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ นับเป็นการสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติของทหารผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ สร้างความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจแก่ครอบครัว เพื่อนทหาร และประชาชนทั่วประเทศ