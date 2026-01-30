บุกพิสูจน์ถ้ำปลาไหลยักษ์อายุ 800 ปี สมัย “พระร่วง” โผล่กินลูกควายชาวบ้านสุโขทัย

สุโขทัย – ชาวบ้านพาสื่อพิสูจน์ดูให้เห็นกับตา..ถ้ำปลาไหลยักษ์ “พระร่วง”เจอดิ้นในปลัก ก่อนช่วยนำมาปล่อย และอยู่รอดตามวาจาสิทธิ์มากว่า 800 ปี ท่ามกลางเสียงเล่าลือเคยโผล่งับ-ลากลูกควายลงไปกินในน้ำ จนหวาดผวากันไปทั่ว
ชาวบ้านพาผู้สื่อข่าวไปพิสูจน์ตำนานปลาไหลยักษ์ อายุ 800 ปี ที่อาศัยอยู่ในถ้ำบนเนินเขาลูกเล็กๆ บริเวณหมู่ 2 บ้านโนนประดู่ ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หลังมีเสียงเล่าลือหนัก เคยโผล่ออกมางับลากลูกควายลงไปกินในถ้ำ จนหวาดผวากันไปทั่ว
เมื่อไปถึง พบถ้ำดังกล่าวมีลักษณะเป็นโพรงหิน อยู่ใต้ต้นตะคร้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีแผ่นไม้กระดานวางพาดปากหลุมลึกลงไปอีก ข้างในมืดสนิท ต้องใช้ไฟฉายส่อง และเป็นที่อาศัยของค้างคาว สภาพทางลงลาดชันและลื่นมาก ไม่สามารถเดินลงลึกเข้าไปได้ เพราะอาจเกิดอันตราย
สำหรับถ้ำแห่งนี้ บางตำนานคนเฒ่าคนแก่ เรียกว่า “ถ้ำปลาไหลพระร่วง” เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อครั้ง พระร่วงเจอลูกปลาไหลกำลังดิ้นเอาชีวิตรอดในปลัก จึงนำมาปล่อยในน้ำที่ถ้ำแห่งนี้ พร้อมกล่าววาจาสิทธิ์ขอให้อยู่รอดปลอดภัย กระทั่งกาลเวลาผ่านไป 800 ปี ก็เชื่อว่าปลาไหลยังคงมีชีวิตอยู่ อาจจะตัวใหญ่เท่าต้นไม้ เพราะลูกวัวลูกควายที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงไว้แถวนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอย เชื่อว่าปลาไหลพระร่วงคงงับเอาไปกินในถ้ำ
คุณยายสนอง อายุ 86 ปี และลุงติม อายุ 75 ปี บอกว่า ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกถ้ำปลาไหลพระร่วงว่า “บ่อน้ำทิพย์” เมื่อก่อนมีคนทั่วสารทิศแห่มาตักน้ำที่นี่ บ้างนำไปดื่มกินรักษาโรคภัยไข้เจ็บ บางคนก็เอาไปอาบรักษาโรคผิวหนัง แก้ปวดเมื่อย รวมทั้งทำน้ำมนต์ และขุดดินในบ่อไปสร้างพระเครื่อง ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีเจ้าพ่อเฝ้าปกป้องดูแล ใครพูดจาดูหมิ่นก็จะเจ็บป่วยกันทุกราย