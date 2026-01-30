xs
โหดกลางถนน! เด็ก 17 ซิ่งวิบาก ไล่ยิงหนุ่ม 23 ดับคาเพชรเกษม แม่ประสานขอมอบตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - โหดกลางถนน! เด็ก 17 ซิ่งวิบาก ไล่ยิงหนุ่ม 23 ดับคาถนนเพชรเกษม เผยเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันมาก่อน ด้าน แม่ผู้ก่อเหตุ ประสานขอมอบตัววันนี้

พ.ต.ท.วรพล อัศวงษ์ สารวัตรเวร สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เผยว่าได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิต บริเวณถนนเพชรเกษม ช่องทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพฯ หมู่ 2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนนำกำลังเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรโรงพยาบาลเขาย้อย และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน เมื่อ เวลา 20.00 น. วานนี้ ( 29 ม.ค.)

ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า PCX 150 สีเทา-ดำ ทะเบียน 1กต 6801 เพชรบุรี ล้มตะแคงอยู่ริมถนน ข้างรถพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายธนรัฐ วงษ์หลาย หรือ “บอส” อายุ 23 ปี ชาว ต.สระพัง อ.เขาย้อย ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าบริเวณหน้าท้อง 6 นัด และข้อศอกขวาอีก 1 นัด เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ใกล้กันพบบุหรี่ไฟฟ้า 1 ชิ้น ปลอกกระสุนปืน 9 มม. จำนวน 7 ปลอก และหัวกระสุนอีก 2 หัว ตกอยู่

จากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว จากนั้นมีวัยรุ่นชาย 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์วิบากสีแดง ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียน ขับตามประกบและเรียกให้จอด ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิง จนผู้เสียชีวิตร่วงจากรถแน่นิ่งกลางถนน แล้วคนร้ายได้ขับรถย้อนศรหลบหนี มุ่งหน้าไปทาง อ.เมืองเพชรบุรี

พ.ต.อ.นิยม สุ่ยวงษ์ ผู้กำกับการ สภ.เขาย้อย เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ลงมือยิงแล้ว เป็นเยาวชนชายอายุเพียง 17 ปี โดยมีชนวนเหตุจากความขัดแย้งและเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตมาก่อน ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

ล่าสุด แม่ของผู้ก่อเหตุได้ติดต่อประสานขอพาบุตรชายเข้ามอบตัวในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งติดตามกดดัน เพื่อควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป










