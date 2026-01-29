ฉก.พญานาคราช ดันราคามะพร้าวหน้าสวนขั้นต่ำ 5 บาทใน 10 วัน ช่วยชาวสวนฝ่าวิกฤตราคาดิ่ง

ราชบุรี – ชุดเฉพาะกิจ “พญานาคราช” เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ เจรจาโรงงานแปรรูปและส่งออกรายใหญ่ ดันราคาหน้าสวนขั้นต่ำลูกละ 5 บาท ภายใน 10 วัน หลังชาวสวนเดือดร้อนหนัก ราคาดิ่งเหลือเพียงลูกละ 2.50 บาท
วันนี้( 29 ม.ค.) พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้อำนวยการชุดเฉพาะกิจ “พญานาคราช” นำคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมส่งออก เร่งหามาตรการพยุงราคาอย่างเร่งด่วน
จุดหมายสำคัญคือ บริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หนึ่งในโรงงานส่งออกมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ของประเทศ โดยมีผู้บริหารโรงงานและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.มนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ ฉก.พญานาคราช เร่งคลี่คลายปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ โดยได้หารือกับโรงงานส่งออกหลัก 2 แห่ง ซึ่งส่งมะพร้าวไปตลาดจีนเกือบทั้งหมด ได้แก่ บริษัท โยโก้ ซิ่นไท้ เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งสองแห่งยืนยันแนวทางช่วยพยุงราคา
“ผู้ประกอบการรับปากว่า ภายในไม่เกิน 10 วัน ราคามะพร้าวหน้าสวนจะต้องไม่ต่ำกว่าลูกละ 5 บาท โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ เกษตรกรต้องรักษาคุณภาพผลผลิต และขอความร่วมมือคนกลางไม่เอาเปรียบชาวสวน ทั้งเรื่องค่าตัดและการกดราคา ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดตรวจสอบแล้ว” พล.ต.ต.มนตรี กล่าว
ผู้อำนวยการ ฉก.พญานาคราช ย้ำว่า ด้วยสัดส่วนการส่งออกที่พึ่งพาตลาดจีนเกือบ 100% มาตรการดังกล่าวมีโอกาสเห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการทุกแนวทางที่ช่วยเหลือชาวสวนได้ทันที และจะรายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณอาฉิน ผู้บริหารบริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า ปัญหาราคามะพร้าวไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องแก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า จนถึงการส่งออก โดยย้ำว่าบริษัทรับซื้อมะพร้าวในราคาสูงกว่าตลาดอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าปลายทาง
พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ภาครัฐเข้มงวดตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว โดยเฉพาะการติดฉลาก “น้ำมะพร้าว 100%” ที่อาจไม่ตรงกับส่วนผสมจริง หากปล่อยปละละเลยอาจกระทบต่อภาพลักษณ์มะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลก
การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงถือเป็นสัญญาณบวกสำคัญ ที่อาจช่วยพยุงราคามะพร้าวและสร้างความหวังให้ชาวสวนอีกครั้ง โดยทุกสายตาจับตาภายในไม่เกิน 10 วัน ว่าราคาหน้าสวนจะขยับขึ้นตามคำรับปากได้จริงหรือไม่