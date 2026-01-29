SWAT ภ.4 ล่อซื้อรวบพ่อค้าอาวุธออนไลน์ ใส่ชุดขาวอ้างปฏิบัติธรรมตบตาตำรวจ ไม่รอดยึดปืนเถื่อน 4 กระบอก กระสุนกว่า 450 นัด

อุดรธานี –ตำรวจเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกพ่อค้าอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์ หลังสืบทราบพฤติกรรมโพสต์ขายปืนในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กอย่างแนบเนียน ถึงขั้นแต่งกายชุดขาวเป็นคนชอบปฏิบัติธรรม หวังตบตาเจ้าหน้าที่ แต่สุดท้ายไม่รอดเงื้อมมือกฎหมาย ถูกตำรวจล่อซื้อปืนล่อออกมาให้จับกุมสำเร็จ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.) บช.ภ.4 ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) วางแผนล่อซื้อและจับกุมผู้ต้องหาบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “Aj Palakron” ซึ่งลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมอำพรางตัวอย่างแนบเนียน มักแต่งกายชุดขาวคล้ายผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม เจ้าหน้าที่จึงให้สายลับติดต่อขอซื้อปืนพกสั้นขนาด .38 ในราคา 55,000 บาท และนัดส่งมอบกันที่ลานจอดรถด้านหน้า กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
เมื่อถึงเวลานัดหมาย นายพลากร โคตรสมบัตร อายุ 33 ปี ขับรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ มายังจุดนัดหมาย โดยสวมชุดขาวตามพฤติกรรมที่เคยใช้แฝงตัว ก่อนเชิญสายลับขึ้นไปตรวจสอบอาวุธภายในรถ หลังยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนจริง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าควบคุมและจับกุมได้ทันที พร้อมตรวจยึดของกลาง
จากการสอบสวนขยายผล ผู้ต้องหารับสารภาพว่ายังมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซุกซ่อนอยู่ที่บ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจค้นบ้านในพื้นที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมาก ประกอบด้วย ปืนพกสั้น Smith & Wesson ขนาด .38, ปืนลูกซอง Commando, ปืนพก CZ ขนาด 9 มม. และปืนแบลงค์กัน รวม 4 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนหลากหลายขนาดรวมกว่า 450 นัด นอกจากนี้ยังตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro Max ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “จำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไป