ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ลงพื้นที่พนมทวน วางแผนบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาเผาตอซังข้าว ลด PM2.5

กาญจนบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อำเภอพนมทวน หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน วางพื้นที่นำร่องกว่า 12,000 ไร่ ลดการเผาตอซังข้าว แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาอย่างยั่งยืน
วันนี้ (29 ม.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ และนายฑรัท เหลืองสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุเทพ วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอพนมทวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยกำหนดพื้นที่นำร่องในอำเภอพนมทวน ครอบคลุมหมู่ที่ 1–4 ตำบลทุ่งสมอ เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ และหมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง รวมถึงหมู่ที่ 6–7 ตำบลพนมทวน เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ รวมพื้นที่เป้าหมายประมาณ 12,000 ไร่ อยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย
สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2569 คาดว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนจะเริ่มปล่อยน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และน้ำจะเต็มพื้นที่นาข้าวเป้าหมายภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 จากนั้นจะปล่อยให้น้ำแห้งประมาณ 15 วัน เพื่อช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ทำให้ข้าวดีดข้าวเด้งงอกขึ้นอีกหนึ่งรอบ ก่อนเริ่มเพาะปลูกได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเร็วกว่าปกติ
แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดการเผาตอซังข้าว ช่วยรักษาคุณภาพหน้าดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และช่วยแก้ไขปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่
ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำเป็นการดำเนินการแบบปีต่อปี หากในปีถัดไปพบว่าการเผาลดลงและมีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอ จังหวัดจะพิจารณาปล่อยน้ำเข้านาเร็วกว่าปกติเพื่อลดการเผาตอซังข้าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการน้ำ และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของจังหวัดกาญจนบุรี