xs
xsm
sm
md
lg

"ยศนันท์" นำทีมเพื่อไทยลุยแพร่กลางสนามกีฬา ชูนโยบายทำได้จริงต่อมวลชน 30,000 คน ไม่วายกระทบหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แพร่-พรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัยใหญ่กลางสนามกีฬา จ.แพร่ มวลชนเข้าร่วม 30,000 คน "ยศนัน วงศ์สวัสดิ์" แคนดิเดตนายกฯ ชูนโยบายทำได้จริง ไม่วายกระทบการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์" คนล้นพื้นที่คาดกระทบสถิติกีฬาหลายประเภท


วันนี้ (29 ม.ค.) พรรคเพื่อไทยได้ปราศรัยใหญ่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ สนามกีฬา จ.แพร่ ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองแพร่ โดยนายยศนันท วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเดินทางไปหาเสียงเพื่อให้ประชาชนได้เลือกบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและเลือก ส.ส.เขตทั้ง 3 คน ได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 1 นางภูวษา สินธุวงศ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนิยม วิวรรธนดิษฐกุล และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รวมทั้งยังมีแกนนำพรรคแอีกหลายคนเดินทางไปร่วมปราศรัยด้วยโดยมีประชาชนไปร่วมรับฟังกว่า 30,000 คน จนการจราจรบริเวณสนามกีฬาตัดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะบนถนนทางเข้า

นายยศนัน ได้ปราศรัยถึงนโยบายของพรรคว่ามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดขึ้น โดยกรณีหนี้สินครัวเรือนจะลดหนี้ให้ประชาชน ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจะลดหนี้ทั้งหมด ผู้มีรายได้น้อยจะมีการสมทบ 3,000 บาทต่อเดือน การดูแลงสุขภาพจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าช่วย มีศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสะดวกในการรักษาโรค ส่วนเกษตรกรมีนโยบายพักชำระหนี้ในวงเงิน 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี การใช้จ่ายแบบคนละครึ่งจะเพิ่มให้รัฐจ่าย 70% และประชาชนจ่ายเพียง 30% จะส่งเสริมเศรษฐกิจโดยกรณี จ.แพร่ จะส่งเสริมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพครบวงจร จะมีการแก้ปัญหาภัยพิบัติและจัดการสิ่งแวดล้อมพรรค

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการปราศรัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างที่มีการใช้สนามกีฬา จ.แพร่ เพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 41 "เมืองแพร่เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.2569 โดยมีนักกีฬาเยาวชนจาก 15 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมและระหว่างปราศรัยยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน จึงทำให้เกิดเสียงดังจากการปราศรัยและความแออัดของผู้คนส่งผลทำให้การแข่งขันบางรายการไม่สามารถทำได้สะดวกและกระทบกับสมาธิของนักกีฬา ขณะที่ผู้แทนนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆ ได้มีการประท้วงไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งได้รับคำขอโทษแล้ว พร้อมชี้แจงว่าการหาเสียงดังกล่าวมีการขออนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่ อย่างเป็นทางการแล้ว

โดยนายศรากร สิริสุขเจริญกุล กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายเตรียมนักกีฬาเมืองแพร่เกมส์ กล่าวว่าทางการกีฬา จ.แพร่ ทำได้เพียงขอโทษต่อทีมกีฬาเยาวชนจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน เนื่องจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่สามารถรักษามาตรฐานของสนามกีฬาได้และจะส่งผลกระทบต่อสถิติกีฬาประเภทต่างๆ ของทีมเยาวชนภาคเหนืออย่างแน่นอน.







"ยศนันท์" นำทีมเพื่อไทยลุยแพร่กลางสนามกีฬา ชูนโยบายทำได้จริงต่อมวลชน 30,000 คน ไม่วายกระทบหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์"
"ยศนันท์" นำทีมเพื่อไทยลุยแพร่กลางสนามกีฬา ชูนโยบายทำได้จริงต่อมวลชน 30,000 คน ไม่วายกระทบหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์"
"ยศนันท์" นำทีมเพื่อไทยลุยแพร่กลางสนามกีฬา ชูนโยบายทำได้จริงต่อมวลชน 30,000 คน ไม่วายกระทบหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์"
"ยศนันท์" นำทีมเพื่อไทยลุยแพร่กลางสนามกีฬา ชูนโยบายทำได้จริงต่อมวลชน 30,000 คน ไม่วายกระทบหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์"
"ยศนันท์" นำทีมเพื่อไทยลุยแพร่กลางสนามกีฬา ชูนโยบายทำได้จริงต่อมวลชน 30,000 คน ไม่วายกระทบหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์"
กำลังโหลดความคิดเห็น