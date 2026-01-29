"ยศนันท์" นำทีมเพื่อไทยลุยแพร่กลางสนามกีฬา ชูนโยบายทำได้จริงต่อมวลชน 30,000 คน ไม่วายกระทบหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์"

แพร่-พรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัยใหญ่กลางสนามกีฬา จ.แพร่ มวลชนเข้าร่วม 30,000 คน "ยศนัน วงศ์สวัสดิ์" แคนดิเดตนายกฯ ชูนโยบายทำได้จริง ไม่วายกระทบการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เมืองแพร่เกมส์" คนล้นพื้นที่คาดกระทบสถิติกีฬาหลายประเภท
วันนี้ (29 ม.ค.) พรรคเพื่อไทยได้ปราศรัยใหญ่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ สนามกีฬา จ.แพร่ ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองแพร่ โดยนายยศนันท วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเดินทางไปหาเสียงเพื่อให้ประชาชนได้เลือกบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและเลือก ส.ส.เขตทั้ง 3 คน ได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 1 นางภูวษา สินธุวงศ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนิยม วิวรรธนดิษฐกุล และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รวมทั้งยังมีแกนนำพรรคแอีกหลายคนเดินทางไปร่วมปราศรัยด้วยโดยมีประชาชนไปร่วมรับฟังกว่า 30,000 คน จนการจราจรบริเวณสนามกีฬาตัดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะบนถนนทางเข้า
นายยศนัน ได้ปราศรัยถึงนโยบายของพรรคว่ามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดขึ้น โดยกรณีหนี้สินครัวเรือนจะลดหนี้ให้ประชาชน ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจะลดหนี้ทั้งหมด ผู้มีรายได้น้อยจะมีการสมทบ 3,000 บาทต่อเดือน การดูแลงสุขภาพจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าช่วย มีศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสะดวกในการรักษาโรค ส่วนเกษตรกรมีนโยบายพักชำระหนี้ในวงเงิน 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี การใช้จ่ายแบบคนละครึ่งจะเพิ่มให้รัฐจ่าย 70% และประชาชนจ่ายเพียง 30% จะส่งเสริมเศรษฐกิจโดยกรณี จ.แพร่ จะส่งเสริมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพครบวงจร จะมีการแก้ปัญหาภัยพิบัติและจัดการสิ่งแวดล้อมพรรค
รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการปราศรัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างที่มีการใช้สนามกีฬา จ.แพร่ เพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 41 "เมืองแพร่เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.2569 โดยมีนักกีฬาเยาวชนจาก 15 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมและระหว่างปราศรัยยังอยู่ระหว่างการแข่งขัน จึงทำให้เกิดเสียงดังจากการปราศรัยและความแออัดของผู้คนส่งผลทำให้การแข่งขันบางรายการไม่สามารถทำได้สะดวกและกระทบกับสมาธิของนักกีฬา ขณะที่ผู้แทนนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆ ได้มีการประท้วงไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งได้รับคำขอโทษแล้ว พร้อมชี้แจงว่าการหาเสียงดังกล่าวมีการขออนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่ อย่างเป็นทางการแล้ว
โดยนายศรากร สิริสุขเจริญกุล กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายเตรียมนักกีฬาเมืองแพร่เกมส์ กล่าวว่าทางการกีฬา จ.แพร่ ทำได้เพียงขอโทษต่อทีมกีฬาเยาวชนจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน เนื่องจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่สามารถรักษามาตรฐานของสนามกีฬาได้และจะส่งผลกระทบต่อสถิติกีฬาประเภทต่างๆ ของทีมเยาวชนภาคเหนืออย่างแน่นอน.