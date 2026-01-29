ทหารม้า-ทหารพราน วิสามัญอีก 2 ศพ!คาราวานยาแบกเป้เข้าชายแดนฝาง-ยึดยาบ้าอีก 1.5 ล้าน

เชียงใหม่-ทหารกองกำลังผาเมืองการข่าวชัดพบคาราวานยาเสพติดขนล็อตใหญ่เข้าทางชายแดนฝาง เชียงใหม่ เมื่อนำกำลังลาดตระเวนพบกลับยิงสวน หลังปะทะคนร้ายถูกวิสามัญฆาตรกรรมเสียชีวิต 2 ศพ ทิ้งกระเป๋าเป้ 13 ใบภายในมียาบ้า 1.5 ล้านเม็ด
เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.วันนี้ (29 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดกำลังพลจาก ร้อย ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง และ ร้อย ทพ.3207 กองกำลังผาเมือง ออกทำการลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้น ต่อมาเมื่อไปถึงบริเวณป่าเขาสูงชันที่มีทางเดินป่าผ่านต้นไม้และใบหญ้าบนภูเขาเขตหมู่บ้านปางตอง ต.ม่อนปิ่น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มจำนวนประมาณ 15-17 คน พากันเดินแบกสัมภาระมาตามทางเดินป่าดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญานเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบแต่ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าวกลับพากันแตกตื่นและใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อจะเปิดทางหนี ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นเสียงปืนดังสนั่นป่า กระทั่งผ่านไปได้ประมาณ 5 นาทีเสียงปืนก็สงบลง เจ้าหน้าที่จึงส่งกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่พบพื้นที่ป่าที่อยู่ห่างจากจุดปะทะประมาณ 2 กิโลเมตร มีศพของกลุ่มคนดังกล่าวจำนวน2 ศพ นอนเสียชีวิตอยู่ในแนวป่าที่สูงชัน เบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ว้าหรือลาหู่ ใกล้ศพพบอาวุธปืนจำนวน 2 กระบอก และตลอดแนวทางเดินป่าพบมีกระเป๋าเป้สีเขียวที่กลุ่มคนที่หลบหนีทำตกอยู่รวมจำนวน 13 ใบ
ต่อมา พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ฝาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นบ.ยส.35 ทหารฝ่ายการข่าวกองกำลังผาเมือง สภ.ฝาง แพทย์โรงพยาบาลฝาง อัยการฝาง ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ร้อย ตชด.334 ฯลฯ เข้าไปตรวจสอบของกลางพบในกระเป๋าเป้ทั้งหมดบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้ารวมกันจำนวน 1,500,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการและขยายผลตามกฎหมาย.