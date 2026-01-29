เกาะช้างเปิดตัว “น้องพลายเกาะ” มาสคอตช้างสะท้อนอัตลักษณ์พื้นที่ เชื่อดึงดูด นทท.ได้ทุกเทศกาล

ตราด - อำเภอเกาะช้าง เปิดตัว “น้องพลายเกาะ” มาสคอตเกาะช้าง ตัวแทนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อเป็นที่รู้จักในระดับสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในทุกเทศกาล
วันนี้ (29 ม.ค.) นายบุญเชิด สรแสง นายอำเภอเกาะช้าง เผยถึงการเปิดตัว “น้องพลายเกาะ” มาสคอตเกาะช้าง ว่าเพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์การจดจำ (Brand Identity) ซึ่งเป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเกาะช้าง ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ บนเกาะช้าง
ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้ว ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม และสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านสินค้าที่ระลึก (Merchandise) อีกทั้ง มาสคอต ยังเป็นตัวแทนในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย
“ หลังเดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอเกาะช้าง ก็พบว่า อ.เกาะช้าง มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ปีละนับล้านคน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ อ.เกาะช้าง เป็นอย่างมากจากความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำทะเล ชายหาด ป่าไม้ หรือ ประการังใต้ทะเล แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปก็คือ สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์”
ที่ผ่านมา อ.เกาะช้าง จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด จัดการประกวดสัญลักษณ์หรือมาสคอตของเกาะช้าง และทำการคัดสรรผลงาน จนได้ผู้ชนะการประกวดออกแบบคือ นายรักศักดิ์ นวพรภักดี ที่ได้เลือกใช้ “ช้าง” เป็นคาแรคเตอร์เสื่อถึงความเป็น "เกาะช้าง" ได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยงความเป็นธรรมชาติ สัตว์ และความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนรวมไว้ในการออกแบบให้ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ขณะที่ นายรักศักดิ์ เผยว่า ช้าง สามารถนำไปใช้ร่วมประชาสัมพันธ์ในชื่อต่างๆได้ง่าย โดยตัวของ “น้องพลายเกาะ” จะออกแบบหมวกให้มีรูปทรงเหมือนเกาะ มีต้นไม้ลักษณะเหมือนต้นมะพร้าว ประดับด้วยดอกไม้ กฤษณา (ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด) ซึ่งเป็นจังหวัดที่ ตั้งของ "เกาะช้าง" ใช้สีเขียว (แทนพืชพรรณธรรมชาติ) สีครีม(แทนหาดทราย) ทอดผ่านไปส่วนของตัวมาสคอต ซึ่งเป็น “ข้างสีฟ้า” แทนความสวยงามของท้องทะเล ซึ่ง เป็นจุดเด่นของ “เกาะช้าง” ทั้งยังแสดงถึงความสุขและ ความบริสุทธิ์อีกด้วย
ทั้งนี้ “น้องเกาะช้าง” สามารถสวมใส่เสื้อผ้าปรับเปลี่ยนได้ตามกิจกรรมที่มีมากมายบนเกาะ หรือประเพณีต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม