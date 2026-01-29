แม่ร้องสื่อฯ ลูกสาวเสียชีวิตปริศนากว่า 2ปีคดีไม่คืบ วอน ผบ.ตร.เปลี่ยนตัว พนง.สอบสวน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กว่า 2 ปีคดีไม่คืบ “โยโกะ พริตตี้สาว” เสียชีวิตปริศนาภายในคอนโดฯย่านเอกมัย แม่ร้องขอความเป็นธรรมไม่เชื่อลูกสาวใช้ไซยาไนด์มั่นใจเป็นเหตุฆาตรกรรม วอน ผบ.ตร. ช่วยเปลี่ยนตัว พนง.สอบสอน ขอกองปราบ ช่วยดูแล
จากกรณีที่ น.ส.พราวรวี สหัสธัชพงศ์ หรือโยโกะ พริตตี้สาว เสียชีวิตปริศนาภายในห้องพักบนชั้นที่ 6 ของคอนโดมเนียมแห่งหนึ่ง ย่านเอกมัย พื้นที่ สน.คลองตัน เมื่อเวลา 00.48 น.วันที่ 2 พ.ย. 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้ตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกาย และยังพบข้อความสั่งซื้อสารไซยาไนด์ในโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิต
และเมื่อมีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงจนได้ข้อสรุปของคดีเมื่อวันที่ 14 ม.ค.66 ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยไซยาไนด์ นั้น
วันนี้ (29 ม.ค.) น.ส.กมลพัฒน์ สหัสธัชพงศ์ แม่ของ น.ส.พราวรวี หรือโยโกะ ได้เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าหลังจากที่ครอบครัวได้ต่อสู้ทางคดีมายาวนานกว่า2 ปี กรณีที่ อัยการ มีความเห็นเชื่อว่าลูกสาวถูกฆาตกรรม ก่อนจะคืนสำนวนให้ตำรวจเพื่อให้สอบสวนใหม่ แต่ปัจจุบันก็ไม่มีความคืบหน้า
และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทางครอบครัวได้ทำหนังสือไปยัง พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวน จาก สน. คลองตัน และกองบังคับการนครบาล 5 ให้ไปอยู่ในการดูแลของตำรวจกองปราบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
“ ทางครอบครัวติดใจในการเสียชีวิตตั้งแต่ต้น แต่พนักงานสอบสวนกลับสรุปสำนวนคดีว่าญาติไม่ติดใจการตาย ซึ่งขัดแย้งกับของสงสัยของเราที่เชื่อว่าเป็นการฆาตรกรรม และวันนี้คดีก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน จึงกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและอยากเรียกร้องให้ ผบ.ตร.ช่วยเปลี่ยนพนักงานสอบสวน และขอให้อยู่ใน การดูแลของกองปราบ เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป” น.ส.กมลพัฒน์ กล่าว