ยายวัย 77 ปีครวญ ก่อสร้างสะพานเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอกเสาเข็มทำบ้านแตกร้าว หวั่นพังถล่ม วอนรัฐเร่งช่วยเหลือ

อ่างทอง – ยายวัย 77 ปี ชาวบ้านตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ร้องขอความช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานเลี่ยงเมืองอ่างทองแห่งที่ 2 การตอกเสาเข็มขนาดใหญ่ ส่งแรงสั่นสะเทือนทำให้เสาปูนใต้ถุนบ้านและห้องน้ำแตกร้าว หวั่นบ้านพังถล่ม แม้มีผู้รับเหมามาตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่มีการเยียวยา
วันนี้( 29 ม.ค.) นางจันทร์ยงค์ บรรนสาร อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า บ้านของตนเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง เสาปูน ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของการตอกเสาเข็มงานก่อสร้างสะพานเลี่ยงเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 80 เมตร ทำให้เสาปูนใต้ถุนบ้านแตกร้าวหลายต้น รวมถึงห้องน้ำเกิดรอยร้าวเสียหาย
นางจันทร์ยงค์ ระบุว่า ห้องน้ำเคยซ่อมแซมไปเมื่อประมาณ 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินกว่า 20,000 บาท แต่ปัจจุบันกลับเริ่มแตกร้าวอีกครั้ง เบื้องต้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเข้ามาดูสภาพความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่มีการช่วยเหลือหรือเยียวยาใด ๆ
ยายจันทร์ยงค์ เล่าด้วยน้ำเสียงสะเทือนใจว่า ตลอดเวลาที่มีการตอกเสาเข็ม จะรู้สึกแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจน “หัวสั่นหัวคลอน” แต่ไม่กล้าโต้แย้งหรือร้องเรียน ได้เพียงอดทนเฝ้ามองอยู่ทุกวัน กระทั่งพบว่าเสาปูนใต้ถุนบ้านแตกร้าวมากขึ้น จนหวั่นว่าบ้านอาจพังถล่มลงมาเมื่อใดก็ได้
ก่อนเริ่มโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมาระบุว่าหากบ้านเรือนได้รับผลกระทบสามารถเข้าไปแจ้งได้ แต่เมื่อเข้าไปแจ้งเรื่องความเสียหายกลับยังไม่มีความคืบหน้า ล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่แจ้งเพียงให้ติดตามเรื่องด้วยตนเอง ซึ่งนางจันทร์ยงค์ยอมรับว่าตนมีอายุมาก การเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเรื่องลำบาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
นางจันทร์ยงค์ จึงอยากวิงวอนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความเสียหายอย่างเร่งด่วน พร้อมชี้แจงแนวทางให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ว่าควรติดต่อหน่วยงานใด รวบรวมหลักฐานอย่างไร และยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือที่ไหน เพื่อให้ได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของโครงการก่อสร้าง ก่อนที่บ้านจะพังถล่มและเกิดอันตราย