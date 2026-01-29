ร้านทองขอนแก่นคึกคัก! ราคาพุ่งทะลุบาทละ 8 หมื่น คนแห่ขาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตื่นทองแพง! ราคาทองคำทะลุบาทละ 80,000 บาท ชาวขอนแก่น แห่นำทองรูปพรรณ หรือกรอบพระ มาขายและจำนำกับร้านทอง ร้านทองคึกคักมีประชาชนเข้าไปขายจำนวนมาก ร้านต้องสำรองเงินกว่า 8 หลักรองรับการใช้บริการ
วันนี้ (29 ม.ค.) ที่ร้านทองอุเทน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่ามีประชาชนจำนวนมาก ต่างนำทองรูปพรรณไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ กำไร แหวน รวมทั้งกรอบพระ มาฝากขายกับทางร้าน รวมทั้งนำมาจำนำ หลังจากที่ราคาทองรูปพรรณ ได้ปรับราคาสูงทะลุบาทละ 80,000 บาท ในวันนี้ ทำให้ประชาชนที่เก็บทองรูปพรรณไว้ ได้แบ่งมาขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือน และบางรายได้มาซื้อ เพราะเกรงราคาทอง จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปอีก
นายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ อายุ 47 ปี เจ้าของร้านทองอุเทน กล่าวว่าวันนี้ราคาทองคำรูปพรรณ ราคาขายสูงถึงบาทละ 81,900 บาท ถือเป็นปรากฎการณ์ของราคาทองในประเทศ ที่มีการปรับสูงขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ จากเมื่อวานที่ราคาต่ำกว่า 80,000 บาท แนวโน้มราคาทองรูปพรรณ คาดว่าจะปรับสูงขึ้นอีก เนื่องจากเหตุการณ์โลกเสี่ยงเกิดสงคราม เป็นปัจจัยหลักทำให้นักลงทุนที่เคยลงทุนกับค่าเงิน ได้กลับมาลทุนกับทองคำจำนวนมาก
คาดว่าหากเกิดสงครามจะเป็นปัจจัย ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงถึงบาทละลุ 100,000 บาทก็เป็นได้ ตั้งแต่เช้ายังมีประชานชเดินทางมาต่อเนื่อง ทางร้านได้เตรียมเงินจำนวนมากถึง 8 หลัก เพื่อรองรับประชาชน ที่นำทองมาขายต่อในช่วงนี้ พร้อมฝากไปยังผู้ที่ลงทุนทอง ทองนั้นสามารถลงทุนในระยะสั้นได้ ส่วนในระยะยาวจะต้องดูปัจจัยต่างๆอีกด้วย เพื่อจะได้ไม่ขาดทุน