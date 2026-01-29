เสพยาบ้าจนหลอน จุดไฟเผาบ้านพ่อตา วอดทั้งหลัง เสียหายกว่า 8 แสน ตร.คุมตัวดำเนินคดี

ลพบุรี – ลูกเขยเสพยาบ้าจนเกิดอาการประสาทหลอน ใช้น้ำมันราดที่นอนก่อนจุดไฟเผาบ้านพ่อตา เป็นบ้านตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลัง โชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ภายใน ตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ สารภาพอ้างได้ยินเสียงแว่วสั่งให้เผา
วันนี้( 29 ม.ค.) ร.ต.อ.ยุทธกานต์ วังสาร รองสารวัตรสอบสวน สภ.บ้านกุ่ม อำเภอเมืองลพบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านโพธิ์ค้ำ หมู่ 11 ตำบลงิ้วราย หลัง สภ.บ้านกุ่ม จึงไปตรวจสอบพร้อมประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านตึกครึ่งไม้ 2 ชั้นอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่บ้านถูกเพลิงเผาผลาญเสียหายทั้งหมด เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ 800,000 บาท โชคดีที่บ้านปลูกอยู่หลังเดียว ไม่มีบ้านเรือนใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
จากการสอบสวนทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวเลขที่ 50 หมู่ 11 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี เป็นของนางมะลิ จันทร์น้อย อายุ 65 ปี ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในบ้าน เช่นเดียวกับสามีและบุตรสาวที่อยู่นอกบ้าน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุคือ นายวันเฉลิม ประกอบยา หรือ “แบงค์” อายุ 31 ปี ลูกเขยของเจ้าของบ้าน หลังจากก่อเหตุได้ยืนดูเหตุการณ์อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.บ้านกุ่ม
นายวันเฉลิมให้การรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้าจำนวน 8 เม็ด ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน ได้ยินเสียงแว่วคล้ายมีคนสั่งให้จุดไฟเผาบ้าน จึงใช้น้ำมันที่เตรียมไว้สำหรับเครื่องตัดหญ้าราดลงบนที่นอนแล้วจุดไฟ ก่อนเดินออกมายืนดูบ้านถูกไฟไหม้
ภายหลังเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจปัสสาวะ พบผลเป็นบวก จึงแจ้งข้อหาและควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป