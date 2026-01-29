ปราจีนบุรี เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าบุกพื้นที่ชุมชน

ปราจีนบุรี- ปราจีนบุรี เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ชุมชน หลังที่ผ่านมามีชาวบ้านในหลายอำเภอได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของช้างป่าจากปัญหาพื้นที่ติดผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ตอ.
วันนี้ ( 29 ม.ค.) นายสัญญา นามี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่ากลับคืนพื้นที่อนุรักษ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พร้อมกล่าวว่า ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะช้างป่า เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง จนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของช้างป่าออกมานอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบางพื้นที่
และจากข้อมูลการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกมีประชากรช้างป่าเป็นจำนวนมาก เมื่อประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของ จ.ปราจีนบุรี จึงทำให้บางอำเภอ อาทิ อ.นาดี ,ประจันตคาม ,ศรีมหาโพธิ และ อ.กบินทร์บุรี ได้รับผลกระทบจากช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การดำเนินการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าอย่างเป็นระบบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เสริมพลังเครือข่ายระดับพื้นที่ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ช้างป่าและสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดปราจีนบุรีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน