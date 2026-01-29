ชาวเด่นชัย ทนไม่ไหวเห็นไล่เจ้าคณะอำเภอฯตำตา!หามโลง-เผาพริกเผาเกลือ จี้ย้ายรองผู้ว่าฯพ้นแพร่ใน 24 ชั่วโมง

แพร่ - ชาวบ้าน ไม่พอใจรองผู้ว่าฯแพร่ ไล่เจ้าคณะอำเภอฯ ออกจากที่ประชุมประเมินกำนันแหนบทองคำ หลายครั้งหลายครา..รวมตัวหามโลงศพ-เผาพริกเผาเกลือ บุกศาลากลาง จี้ย้ายพ้นแพร่ ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ หน.สนง.จังหวัดฯรับเรื่องแทน บอกขอเวลาตรวจสอบ 15 วัน
วันนี้(29 ม.ค.) นายวุฒิ บุญมาก และนายแถลง สามารถ ผู้สูงอายุ พร้อมชาวบ้านในตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ราว 500 คน รวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ประท้วงขับไล่นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ออกจากจังหวัดแพร่ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีการนำโลงศพเข้ามาวางหน้าที่ชุมนุมทำการเผาพริกเผาเกลือสาปแช่งให้นายชัยสิทธิ์ มีอันเป็นไปด้วย
กลุ่มชาวบ้านระบุว่า สาเหตุของการประท้วงขับไล่นายชัยสิทธิ์ เนื่องจากเมื่อวันที่16 มกราคม มีการประชุมเพื่อประเมินกำนันแหนบทองคำ นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์วัดใหม่วงศ์วรรณ ภายในหมู่บ้านแม่จั๊วะ ซึ่งมีชาวบ้านผู้สนใจมาร่วมฟังการพิจารณาจำนวนมาก รวมทั้งพระครูสุธรรมกิติวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย ก็มาร่วมรับฟังการพิจารณาด้วย
แต่ปรากฏว่า นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวนิมนต์เจ้าคณะอำเภอออกจากที่ประชุมถึง 3 ครั้ง ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ จนออกมาประท้วงอย่างรุนแรง และได้ทำหนังสื่อถึงนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อให้สั่งย้ายออกจากจังหวัดแพร่ภายใน 24 ชั่วโมง
ชาวบ้านชุมนุมอยู่ราว 30 นาที นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ จึงออกมารับหนังสือและรับปากว่าจะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯทราบและทำการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ต้องขอเวลา 15วัน ซึ่งชาวบ้านยินยอมรอฟังผลการสอบสวนและเลิกการชุมนุมโดยสงบ