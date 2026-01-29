(คลิป)“ส.ส.บอล” เพื่อไทยขึ้นโรงพักทวงความยุติธรรม หลังตกเป็นข่าวพาดพิงพนันออนไลน์

กาฬสินธุ์ - นายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.กาฬสินธุ์ ขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หลัง “ส.จ.เนย์” ทีมงานถูกตำรวจออกหมายจับพัวพันเว็บพนันออนไลน์ และมีการพาดพิงถึงตนจนเกิดความเสียหาย ลั่นหากพัวพันตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่มีหลบหนี ตัดพ้อเป็นเกมการเมืองที่หวังทำลายชื่อเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
วันนี้ (29 ม.ค.) เวลา 12.00 น. ที่ สภ. ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายพลากร พิมพะนิตย์ หรือ ส.ส.บอล ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ ได้ขอเข้าพบ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ นามวิเศษ พนักงานสอบสวน สภ.ยางตลาด เพื่อขอลงประจำวันคดีไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ “ส.จ.เนย์” นายปฐนัญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอฆ้องชัย ถูกกล่าวหาไปพัวพันเว็บพนันออนไลน์ และสื่อต่างๆ ได้พาดพิงสื่อมาถึงตนที่ทำให้เกิดความเสียหายและรู้สึกไม่สบายใจและเชื่อว่าเป็นเกมการเมืองเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง
การเข้าพบพนักงานสอบสวนครั้งนี้ นายพลากร พิมพะนิตย์ หรือ ส.ส.บอล ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เขต 2 ได้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการลงบันทึกประจำวัน โดยมี พ.ต.ท.เดชา เกียวรัตน์ รอง ผกก.สอบสวนฯ และ พ.ต.อ.ไทรัฐ สมฤทธิ์ ผกก.สภ.ยางตลาด เข้าร่วมพูดคุย ภายหลังลงบันทึกประจำวัน นายพลากรได้เดินแจกแผ่นพับแนะนำตัวเองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
นายพลากร พิมพะนิตย์ หรือ ส.ส.บอล ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเข้ามาแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้เพื่อขอลงประจำวันคดีไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ “ส.จ.เนย์” นายปฐนัญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอฆ้องชัย ถูกกล่าวหาไปพัวพันเว็บพนันออนไลน์ และสื่อต่างๆ ได้พาดพิงมีการสื่อมาถึงตน โดยมีการเสนอข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามขอออกหมายจับตนหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหมายจับต่อศาล
กรณีดังกล่าว นายพลากระะบุว่า หากในอนาคตปัญหาดังกล่าวไปพัวพันกับตน ตนก็พร้อมที่จะชี้แจงและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และจะไม่หลบหนี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกกรณี ส่วนความสัมพันธ์กับ ส.จ.เนย์ นายพลากรกล่าวว่า “ส.จ.เนย์” เป็นน้องที่ร่วมงานกันทางการเมือง และส่วนตัวเห็นว่า ส.จ.เนย์เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคม เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่จึงได้ชักชวนมาลงสมัครการเมือง แต่ตอนนี้สังคมก็ได้ตัดสิน ส.จ.เนย์ไปแล้ว
การเดินทางออกไปต่างประเทศของ ส.จ.เนย์ ส่วนตัวเชื่อว่า ส.จ.เนย์ได้ลาไปเที่ยวต่างประเทศ และหาก ส.จ.เนย์ทราบข่าวก็คงจะกลับมาต่อสู้คดี ดังนั้นกรณีที่เกิด ตนเห็นว่าเป็นเกมการเมือง เชื่อว่า ตอนนี้ประชาชนทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนคุมอำนาจของรัฐ และขอตั้งข้อสังเกตว่าผู้สมัครเขตนี้เป็นใคร และใครเป็นคนสนิทกับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในรัฐบาล และทำไมถึงได้พุ่งเป้ามาที่เขตนี้
“เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังมีอยู่ หากวันไหนกระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยว ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของผมจะแสดงให้เห็นว่าการทำร้ายหรือรังแกคนที่ไม่มีความผิด จะเห็นได้จากผลการเลือกตั้งที่จะมี” นายพลากรกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณี "ส.จ.เนย์" นายปฐนัญ จันดอน ส.จ.เขต อ.ฆ้องชัย, “ส.จ.นุ” นายเจริญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 2 และ “ส.จ.เปียว” นายปฐมพงษ์ ภูเต้าเงิน ส.จ.เขตอำเภอยางตลาด เขต 4 ได้เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด มีรายงานแจ้งว่าทางจังหวัดเตรียมที่ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ว่าการเดินทางทำให้รัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์หรือไม่
ส่วนกรณี ส.จ.ที่หากมีปัญหาทางคดีไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ หรือฟอกเงิน จะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับคุณสมบัติต้องหา และการพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง หากพบว่ามีความประพฤติในทางเสื่อมเสียและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ที่จะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำการเสนอชื่อให้สภาฯ พิจารณาต่อไป