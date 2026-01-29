ประชุม RBC ชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่บรรลุของตกลงร่วมกัน กองทัพภาค1 ยังเข้มวางกำลังดูแลพื้นที่

สระแก้ว- กองทัพภาคที่ 1 ยังคงวางกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบแนวชายแดนสระแก้วตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมGBC หลังผลประชุม RBC ระหว่างกองทัพภาคที่ และภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ไม่สามารถจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันได้
กองทัพภาคที่ 1 แจ้งผลการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคทหารที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อลดความตึงเครียดและรักษาสันติภาพตามแนวชายแดนในพื้นที่ให้สอดคล้องตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2568 ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค.2569
ซึ่งมีคณะกองเลขานุการฯ ที่มีเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นประธานกองเลขานุการฯ ฝ่ายไทย ส่วนกัมพูชา มีรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 เป็นประธานกองเลขานุการฯ
โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง ซึ่งหากทั้งสองฝ่าย เห็นพ้องตามร่างบันทึกข้อตกลงที่จัดทำขึ้น ก็จะลงนามร่วมกันในวันที่ 29 ม.ค. 2569 เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไปนั้น
ผลการประชุมของคณะกองเลขานุการฯ ดังกล่าว ยังไม่สามารถจัดทำบันทึกข้อตกลงให้บรรลุตามความมุ่งหมายของทั้งสองฝ่ายได้ โดยยังมีประเด็นที่จะต้องมีการหารือเพิ่มเติม จึงยังไม่มีการลงนามตามที่กำหนดไว้
โดยคณะกองเลขานุการ ฯ จะกำหนดการหารือเพื่อจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงให้บรรลุตามความมุ่งหมายอย่างแท้จริงของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 1 ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตย ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยวางกำลังดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดเช่นเดิม โดยยึดถือตามถ้อยแถลงร่วม(Joint Statement) ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2569