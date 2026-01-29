สลด! รถขนอ้อยชนท้ายรถบรรทุกจอดพักข้างทาง คนขับดับคาที่

อุดรธานี - อุบัติเหตุสลด! รถบรรทุกอ้อย 6 ล้อพุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่จอดพักข้างทาง บนถนนบ้านผือ-หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ส่งผลให้คนขับรถบรรทุกอ้อยเสียชีวิตคาที่
ดึกวานนี้ (28 ม.ค.) พนักงานสอบสวน สภ.บ้านผือได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกัน มีผู้เสียชีวิตบริเวณถนนบ้านผือ-หนองแวง ต.ข้าว อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านผือไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกอ้อย 6 ล้อ ทะเบียน 80-8430 หนองบัวลำภู สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ชนท้ายรถบรรทุกยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 82-1011 และ 82-1012 เลย ซึ่งจอดพักอยู่บริเวณไหล่ทาง ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายเสถียร สงคลัง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ 10 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เป็นคนขับรถบรรทุกอ้อย เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ
ส่วนรถบรรทุกคู่กรณี มีนายสามารถ สุทาผา อายุ 45 ปี ชาว ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นผู้ขับขี่ ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ได้จอดพักรถตั้งแต่เวลาประมาณ 21.30 น. กระทั่งเวลาประมาณ 22.00 น.มีพลเมืองดีพบเหตุรถบรรทุกอ้อยพุ่งชนท้าย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นตำรวจได้บันทึกภาพ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป