สมุทรสงครามชาวสวนลิ้นจี่ระทม อากาศหนาวยาวนานดอกร่วงเป็น “ก้านธูป” คาดผลผลิตต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

สมุทรสงคราม – ชาวสวนลิ้นจี่จังหวัดสมุทรสงครามเผชิญวิกฤตซ้ำ หลังสภาพอากาศหนาวเย็นยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้ดอกลิ้นจี่ร่วงจำนวนมาก เหลือเพียงก้านดอกหรือที่ชาวสวนเรียกว่า “ก้านธูป” คาดว่าผลผลิตปีนี้จะลดลงจากปีก่อน สร้างความกังวลต่อรายได้เกษตรกรและเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พึ่งพาพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดนี้
วันนี้ ( 29 ม.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงดอกบาน ส่งผลให้ดอกแห้งและร่วงก่อนติดผล ทำให้ชาวสวนไม่สามารถประเมินปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้ได้อย่างชัดเจน
นางศรีนวล ขำนาค อายุ 81 ปี ชาวสวนลิ้นจี่ หมู่ 5 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา เปิดเผยว่า สวนลิ้นจี่ของตนมีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ปลูกลิ้นจี่จำนวน 22 ต้น ซึ่งมีอายุมากกว่า 20 ปี ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา สภาพอากาศหนาวเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 18–20 องศาเซลเซียส ทำให้ลิ้นจี่ออกดอกสะพรั่ง สร้างความหวังว่าจะได้ผลผลิตดี แต่เมื่ออากาศหนาวยังคงยืดเยื้อในช่วงดอกบาน กลับทำให้ดอกลิ้นจี่แห้งและร่วง เหลือเพียงก้านดอก ส่งผลให้ไม่สามารถคาดการณ์ผลผลิตในปีนี้ได้
ด้านนายชัยยันต์ เจียมศิริ ประธานเครือข่ายปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในอดีตจังหวัดสมุทรสงครามเคยเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่สำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียง 5,087 ไร่ สะท้อนถึงความเปราะบางของลิ้นจี่ซึ่งเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศอย่างมาก โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอบางคนที ประมาณ 2,833 ไร่ รองลงมาคืออำเภออัมพวา 2,248 ไร่ และอำเภอเมืองเหลือเพียง 6 ไร่
นายชัยยันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้อุณหภูมิช่วงกลางคืนจะเอื้อต่อการแทงช่อดอก ทำให้ลิ้นจี่ออกดอกได้ประมาณ 60–70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ แต่ความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะอากาศหนาวที่ยาวนานเกินไป ทำให้ดอกลิ้นจี่ร่วงก่อนติดผล แม้จะยังมีโอกาสที่ลิ้นจี่บางส่วนซึ่งยังไม่ออกดอกจะให้ผลในรุ่นถัดไป แต่คาดว่าปริมาณจะไม่มากและไม่สามารถชดเชยความเสียหายได้ ส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมในปีนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม เครือข่ายปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และคณะนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เร่งศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาดอกและผลอ่อนลิ้นจี่ร่วงอย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในระยะยาว