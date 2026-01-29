xs
เครื่องบินโจมตีเบา ทอ.ตกที่เชียงใหม่ เบื้องต้น จนท.บนเครื่องเสียชีวิต 2 นาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากวิทยุจราจรเชียงใหม่
เชียงใหม่ - เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโจมตีเบาแบบ AT-6 ของกองทัพอากาศ ที่เพิ่งรับมอบและปฏิบัติภารกิจ ตกในพื้นที่จอมทอง เชียงใหม่ เบื้องต้นพบเสียหายทั้งลำ จนท.กำลังเร่งเข้าพื้นที่ตรวจสอบ


วันนี้ (29 ม.ค. 69) มีรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินโจมตีเบาแบบ AT-6 ของกองทัพอากาศตกในพื้นที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นคาดว่ามีผู้โดยสาร 2 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เครื่องบินรุ่นนี้กองทัพอากาศไทยเพิ่งนำเข้าประจำการจำนวน 8 ลำ เพื่อทดแทน L-39ZA/ART และเพิ่งเริ่มปฏิบัติภารกิจ และประจำการในฝูงบิน 411 กองบิน 41






