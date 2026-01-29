ล่าข้ามดอยขุนตาล! เก๋งแหกด่าน ตร.แม่ทาเจ็บ ต้องไล่สกัด-เบียดระทึก จนรถตกถนน แต่ 2 คนร้ายยังหนีเข้าป่าเขตศูนย์อนุรักษ์ช้างไปได้

ลำพูน - คาดเป็นหนุ่มเด่นชัย แพร่ ขับรถเก๋งจากลำปางเข้าลำพูนส่อพิรุธ ขากลับฝ่าด่านตรวจตำรวจแม่ทา จนท.ตำรวจบาดเจ็บ 1 นาย ซิ่งข้ามดอยขุนตาลก่อนถูกรถ จนท.เบียดตกข้างทางไม่วายเปิดประตูหลบหนีได้ ค้นในรถพบซุกยาบ้า 4 แสนเม็ด
วันนี้ (29 ม.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนที่ผ่านมา พ.ต.อ.นิรันดร อินผูก ผกก.สภ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจวังสวนกล้วย ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตั้งด่านตรวจตามปกติ ต่อมาได้ตรวจพบมีรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีบรอนซ์เงิน หมวดอักษร จ.แพร่ หมายเลขทะเบียน 567 มีชายวัยรุ่นเป็นคนขับเข้ามาที่ด่านตรวจอย่างช้าๆ ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกให้จอดและพยายามเอื้อมมือไปถอดกุญแจรถ ทำให้ชายคนดังกล่าวรีบเหยียบคันเร่งเพื่อจะฝ่าด่านตรวจหลบหนีไป ส่งผลทำให้ ส.ต.ท.เพิ่มพูน สุธีวัฒกุล เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 3 นายจึงเข้าไปช่วยเหลือ จากนั้นได้ขับรถติดตามรถยนต์เก๋งที่หลบหนีไปอย่างกระชั้นชิดแต่ก็ถูกเบียดกันไม่ให้แซง
การขับรถไล่ล่าข้ามดอยขุนตาลเข้าไปในเขต อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ถึงหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจเบียดรถผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งเสียหลักตกลงไปข้างทาง ลึกประมาณ 2 เมตร แต่ชายคนขับยังสามารถเปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีออกมาได้และวิ่งเข้าไปในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เจ้าหน้าที่จึงวิ่งไล่ตามแล้วยิงปืนสกัดแต่ชายคนดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีฝ่าความมืดเข้าป่าไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบภายในรถเก๋งคันดังกล่าว ปรากฎว่าบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 3 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้ารวมกันจำนวนประมาณ 400,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
จากการตรวจสอบเอกสารรถพบมีผู้ครอบครองเป็นผู้หญิง ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ นอกจากนั้นยังพบว่ามีสำเนาบัตรประชาชนของชายจำนวน 1 คน ชื่อว่านายพจน์ อายุ 33 ปี ชาว ต.แม่จั๊ว พร้อมเอกสารเกี่ยวกับการเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขนยาบ้าแหกด่านครั้งนี่น่าจะเป็นนายพจน์ดังกล่าว
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถยนต์เก๋งคันดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ขับเข้าเขต จ.ลำพูน หลังจากขนยาบ้าใส่รถเสร็จได้ขับกลับไปทาง จ.ลำปาง แต่พบกับด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทา เสียก่อนจึงเกิดความระแวงและขับฝ่าด่านตรวจไปดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้มีการส่งยาบ้ากันเป็นทอดๆ โดยอาจนำไปพักไว้ในเขต จ.ลำพูน หรือรอยต่อกับ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลเพื่อติดตามจับกุมคนขับรถและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป